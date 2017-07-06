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"И не таких учили!" Гомельоблавтотранс рекламирует уроки вождения изображением блондинки за рулем

07.07.2017 16:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Гомельское предприятие «Гомельоблавтотранс» разместило на своем автобусе рекламу дополнительных уроков вождения с изображением блондинки за рулем. «Если социуму такая реклама пришлась не по вкусу, то мы, скорее всего, ее заменим», — прокомментировал замгендиректора предприятия.


Фото с автобусом на борту которого изображена блондинка за рулем розового авто разместил на своей странице в Фейсбук пользователь Андрей Стрижак. Снимок сопроводил постом: «Гомельоблавтотранс жжет глаголом пещерного сексистского креатива. И не таких они, мол, учили. И не так и не тому, если уже продолжать эту логическую цепочку. И то правда, прав они захотели! Брысь на кухню, Kinder, Kirche, Küche!».


Подписчицы Андрея Стрижака осуждают подобный рекламный трюк. Мужчины — более лояльны в комментариях, отмечая при этом, что изображенная девушка и в самом деле ведет себя за рулем не лучшим образом: «А што за шум? За рулём дзяўчына, якае парушае як мінімум тры правілы ПДР. Звычайна, трэба лепшаму вучыць».

На самом предприятии рассказали, что подобной рекламой никого не хотели обидеть. Блондинка за рулем — лишь образ, понятный большинству.

— Есть определенные стереотипы и мнения в обществе, оттуда мы это и взяли. Но мы всегда прислушиваемся к социуму. Если социуму такая реклама пришлась не по вкусу, то мы, скорее всего, ее заменим. Изучим соцсети, комментарии, в том числе и на вашем портале и если наша инициатива действительно обижает, мы уберем эту рекламу. Понимаем, что в любом обществе существуют люди, которые будут жаловаться при любых обстоятельствах. Поэтому важно услышать мнение большинства, — прокомментировал первый заместитель генерального директора ОАО «Гомельоблавтотранс» Сергей Мацуков.

 
 
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Гомельское предприятие "Гомельоблавтотранс" разместило на своем автобусе рекламу дополнительных уроков вождения с изображением блондинки за рулем. "Если социуму...

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