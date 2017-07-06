В Гродно врачи достали из желудка 15-летней девочки иглу, которую та случайно проглотила

Школьница обратилась за помощью к врачам — девочка случайно проглотила швейную иглу, которую при шитье держала в зубах. Пациентке сделали рентген и увидели, что слева брюшной полости виден инородный предмет, сообщает Медвестник.



Фото: Reuters, носит иллюстративный характер

Медики решили сделать эндоскопическое исследование пищевода, желудка и 12-перстной кишки, чтобы точно узнать, где находится иголка. К этому времени девочка начала жаловаться на острую боль в левом боку. После осмотра посторонних предметов врачи не выявили. Оказалось, что швейная иголка вклинилась поперек просвета стенки кишечника. В месте прокола шла кровь.

После того, как врачи выяснили, где точно находится иголка, они смогли вывести ее из «клина» с помощью биопсийных щипцов, не повредив стенку кишечника. Затем иголку аккуратно захватили щипцами за край ушка и вынули из желудочно-кишечного тракта. После этих медицинских манипуляции боль у девочки прошла, а через сутки школьницу выписали домой.

Врачи отмечают, что таких пациентов в больницу доставляют очень редко — за последние пять лет это четвертый случай.