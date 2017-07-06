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В Лоевском районе рыбаки нарушили границу, чтобы пообщаться со знакомым украинцем

07.07.2017 17:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Осенью 2016 года было возбуждено уголовное дело в отношении двух гомельчан. Они умышленно нарушили границу в районе деревни Хоминка Лоевского района, пишет «Гомельская праўда».


На моторной лодке мужчины переплыли Сож, по главному фарватеру которого проходит линия госграницы. При этом они осознавали, что нарушают закон. Нелегалов засекли сотрудники пограничной службы Украины.

Белорусов задержали и передали гомельским коллегам. Как потом пояснили нарушители, они переплыли реку, поскольку хотели пообщаться со знакомым жителем Украины.

Согласно решению суда Лоевского района, двух гомельчан за нарушение границы наказали штрафом в размере 840 рублей каждому.

 
 
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На моторной лодке мужчины переплыли Сож, по главному фарватеру которого проходит линия госграницы.

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