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В Лоевском районе рыбаки нарушили границу, чтобы пообщаться со знакомым украинцем
07.07.2017 17:13 — Новости Общества | Tut.by
Осенью 2016 года было возбуждено уголовное дело в отношении двух гомельчан. Они умышленно нарушили границу в районе деревни Хоминка Лоевского района, пишет «
На моторной лодке мужчины переплыли Сож, по главному фарватеру которого проходит линия госграницы. При этом они осознавали, что нарушают закон. Нелегалов засекли сотрудники пограничной службы Украины.
Белорусов задержали и передали гомельским коллегам. Как потом пояснили нарушители, они переплыли реку, поскольку хотели пообщаться со знакомым жителем Украины.
Согласно решению суда Лоевского района, двух гомельчан за нарушение границы наказали штрафом в размере 840 рублей каждому.
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На моторной лодке мужчины переплыли Сож, по главному фарватеру которого проходит линия госграницы.
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