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На службу вернулся, а из частной компании уволили. Как изменилась жизнь фигурантов громкого дела

07.07.2017 17:44 — Новости Общества | Tut.by  
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«Дело боевиков», дело «Белого легиона», дело о «массовых беспорядках» — с марта в стране по громким обвинениям было задержано 35 человек. Среди них — сотрудник МЧС, пограничник, военные, историки, мужчины, которые воспитывали у детей патриотизм. Многие из них провели в СИЗО почти три месяца — лишь на прошлой неделе был отпущен последний фигурант Мирослав Лозовский, бывший лидер незарегистрированной молодежной спортивно-патриотической организации «Белый легион». Как сложилась судьба этих мужчин после освобождения? С кого сняли все обвинения и смогли ли они вернуться на прежнюю работу? TUT.BY собрал данные о 20 фигурантах громкого дела, чьи фамилии появлялись в СМИ в связи с обвинениями.















По информации TUT.BY, с бывших членов «Патриота» спецназовца из Марьиной Горки Вячеслава Дукшта (25 лет), пограничника Максима Степанова (30 лет), с члена «Белого легиона» Юрия Гурина, безработного Сергея Борстока (34 года) сняли обвинения. Владимир Федоров (29 лет), экспедитор в частной компании, и ремесленник Андрей Комлик-Яматин (32 года) обвиняются по статье 287 УК «Создание незаконного вооруженного формирования».

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Всего по делу о массовых беспорядках проходили 35 человек, из них 20 еще обвинялись по статье о незаконном вооруженном формировании.

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