Белорусам предложили придумать талисман Евроигр-2019

МИНСК, 7 июл — Sputnik. Белорусы смогут поучаствовать в создании талисмана II Европейских игр, которые пройдут в Минске в 2019 году, сообщили Sputnik в министерстве информации Беларуси.



© Sputnik / Виктор Толочко Беларусь не будет гнаться за Баку, организовывая Евроигры

В октябре прошлого года Минск принял Генеральную ассамблею Европейских олимпийских комитетов, на заседании которой было выбрано место проведения Евроигр 2019 года.

В пятницу был объявлен конкурс на разработку талисмана соревнований. Приложить руку к созданию тотема может любой желающий, для этого нужно предложить идею символа Игр, а также его изображение и имя.

В Мининформе обратили внимание, что талисман должен соответствовать олимпийским ценностям и слогану Bright Year, Bright You ("Яркий год, яркий ты", русская вариация лозунга — "Время ярких побед", белорусская — "Час яскравых перамог"). Заявки принимаются до 15 ноября 2017 года.

С подробностями проведения конкурса можно ознакомиться на сайтах министерства информации , Национального олимпийского комитета Беларуси и БелТА .

Обладатели первых трех призовых мест получат пригласительные билеты на мероприятия II Европейских игр, а также комплекты парадно-спортивной экипировки национальной сборной Беларуси.



© Фото: Министерство информации Логотив II Европейских игр

К слову, 5 июля также был представлен логотип Евроигр. Идей к ее созданию стал лозунг "Иди за мечтой".