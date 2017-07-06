|
Белорусам предложили придумать талисман Евроигр-2019
07.07.2017 18:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 июл — Sputnik. Белорусы смогут поучаствовать в создании талисмана II Европейских игр, которые пройдут в Минске в 2019 году, сообщили Sputnik в министерстве информации Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
В октябре прошлого года Минск принял Генеральную ассамблею Европейских олимпийских комитетов, на заседании которой было выбрано место проведения Евроигр 2019 года.
В пятницу был объявлен конкурс на разработку талисмана соревнований. Приложить руку к созданию тотема может любой желающий, для этого нужно предложить идею символа Игр, а также его изображение и имя.
В Мининформе обратили внимание, что талисман должен соответствовать олимпийским ценностям и слогану Bright Year, Bright You ("Яркий год, яркий ты", русская вариация лозунга — "Время ярких побед", белорусская — "Час яскравых перамог"). Заявки принимаются до 15 ноября 2017 года.
С подробностями проведения конкурса можно ознакомиться на сайтах
Обладатели первых трех призовых мест получат пригласительные билеты на мероприятия II Европейских игр, а также комплекты парадно-спортивной экипировки национальной сборной Беларуси.
© Фото: Министерство информации
Логотив II Европейских игр
К слову, 5 июля также был представлен логотип Евроигр. Идей к ее созданию стал лозунг "Иди за мечтой".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Логотипом соревнований стал цветок папоротника, а девизом - "Время ярких побед".
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии