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Директор Исторического музея: новое здание не помешает местным жителям
07.07.2017 17:48 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 июл — Sputnik. Новое здание музея разместится на территории в шестнадцать тысяч квадратных метров.
"Надеемся создавать концепцию музея параллельно с архитекторами. У здания интересная геометрия, так что, думаю, даже нижние этажи соседних домов не ощутят дискомфорта от нахождения рядом здания Исторического музея", — рассказал директор музея Олег Рыжков.
Около здания предусмотрена подземная парковка. Все предложения музей готов рассматривать так, чтобы здание органично вписалось в ландшафт и не стало мешать местным жителям. Директор музея рассказал, что входная группа будет решена необычно — вход к экспозиции будет находиться на нулевом этаже.
Ввод здания в эксплуатацию планируется в 2020-2021 годах, рассказал в пресс-центре Sputnik директор музея Олег Рыжков.
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