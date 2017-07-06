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Директор Исторического музея: новое здание не помешает местным жителям

07.07.2017 17:48 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 июл — Sputnik. Новое здание музея разместится на территории в шестнадцать тысяч квадратных метров.

Директор Исторического музея: новое здание не помешает местным жителям
Sputnik Беларусь
Новое здание Исторического музея будет в восемь раз больше предыдущего

"Надеемся создавать концепцию музея параллельно с архитекторами. У здания интересная геометрия, так что, думаю, даже нижние этажи соседних домов не ощутят дискомфорта от нахождения рядом здания Исторического музея", — рассказал директор музея Олег Рыжков.

Около здания предусмотрена подземная парковка. Все предложения музей готов рассматривать так, чтобы здание органично вписалось в ландшафт и не стало мешать местным жителям. Директор музея рассказал, что входная группа будет решена необычно — вход к экспозиции будет находиться на нулевом этаже.

Ввод здания в эксплуатацию планируется в 2020-2021 годах, рассказал в пресс-центре Sputnik директор музея Олег Рыжков.

 
Теги: Минск
 
 
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