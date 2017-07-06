Ревнивая женщина в Борисовском районе разбила в коттедже окна на 5 тысяч долларов

В деревне Неманица Борисовского района 42-летняя женщина разбила восемь окон и дверь чужого коттеджа, думая, что там прячется ее возлюбленный с любовницей. Тем временем мужчина ночевал в другом доме по соседству, куда вломился, тоже разбив окно. Подробности сообщает УВД Миноблисполкома.





В тот вечер 28-летний мужчина и его 42-летняя сожительница гостили у односельчан. Застолье не обошлось без алкоголя и затянулось до позднего вечера.

— По дороге домой сожители поссорились и возвращались уже не вместе. В какой-то момент пьяной женщине показалось, что возлюбленный зашел в дом, в котором якобы проживала его любовница. Она разозлилась и начала бить стекла в постройке тротуарной плиткой, — рассказал начальник уголовного розыска Загородного отдела милиции Борисовского РУВД Дмитрий Колеченок.





В итоге женщина повредила почти десяток окон и дверь. Ущерб составил 10 тысяч рублей (5 тысяч долларов в пересчете). Но любовницы там не оказалось: дом был пустым, а хозяин в Борисове.

На самом деле сожитель свернул к другой даче рядом — разбил стекло и уснул внутри жилища.

— Утром незваного гостя застал хозяин, который и вызвал милицию, — рассказал официальный представитель УВД Александр Марченко.





Подозреваемые задержаны. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 339 УК (Хулиганство), ей грозит до 3 лет лишения свободы с возмещением ущерба. Действиям мужчины еще дается оценка.