Лукашенко понравился парад на 3 июля

МИНСК, 7 июл — Sputnik. Президенту Беларуси Александру Лукашенко понравился парад на День Независимости, сообщили в пресс-службе главы государства.



© Sputnik/ Евгений Казарцев, Сергей Пушкин Танки, тракторы и самолеты: парад к 3 июля

3 июля Беларусь отметила День Независимости . Традиционно возле стелы "Минск — город-герой" состоялся торжественный парад, приуроченный к главному государственному празднику. Участие в мероприятии приняли военная и гражданская техника, авиация, военнослужащие и молодежь.

"Мне в целом парад понравился. Молодцы, сделали уже масштабнее, что я и требовал от них. Не просто там, знаете, две машины поставили, прокатили и все. Я просил показать мощь армии, чтобы люди посмотрели и сделали для себя выводы, что там что-то есть, что может их защитить. Поэтому в целом парад мне понравился", — заявил Лукашенко в пятницу, общаясь с жителями городского поселка Копысь и близлежащих населенных пунктов (Оршанский район Витебской области).

Президент обратил внимание, что на параде ничего нового он лично не увидел. По словам белорусского лидера, со всей представленной техникой он была знаком раньше. "Что касается военной части, для меня тут новинок никаких не было. Поскольку мне пришлось контролировать процессы создания этих образцов вооружения", — пояснил он.



© Sputnik / Виктор Толочко Военная техника на параде – руками трогать нужно 12

Лукашенко также подчеркнул, что на параде были представлены самые современные образцы военное техники — белорусы и гости республики могли увидеть самое мощное вооружение страны. В частности речь идет о системе залпового огня "Полонез". Президент заверил, что в будущем республика создаст еще более мощное оружие "для того, чтобы обеспечить вашу безопасность".

Оценивая новики гражданской техники, президент сказал, что смотрелись машины "впечатляюще".

"Парад мне понравился. Я очень рад, что и вам он понравился, потому что главная моя идея и цель была, чтобы это понравилось вам и вашим детям", — подчеркнул глава государства.

Лукашенко выразил уверенность, что парад на 3 июля 2017 года люди запомнят надолго.