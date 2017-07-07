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В Минске два дня назад пропал студент БГУИР

07.07.2017 22:51 — Новости Общества | Tut.by  
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20-летний студент БГУИР ушел из общежития, где проживает, в день своего рождения, 5 июля, и до сих пор не вернулся, сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».


Ланец Станислав Викторович утром 5 июля около 10 часов утра вышел в неизвестном направлении из общежития № 4 БГУИР. До сих пор о местонахождении парня ничего не известно.

Приметы: рост 174 см, телосложение нормальное, глаза голубые, волосы светло-русые.

Был одет: черная ветровка, коричневые брюки, черные кроссовки с салатовыми шнурками. При себе имел рюкзак с оранжевыми шнурками.

Особые приметы: шрам на колене.

Всех, кто владеет информацией о пропавшем, просят сообщить об этом по телефонам ПСО «Ангел»: 8 (033) 666-68-56, 8 (033) 666-60-33, Московский РУВД 8 (017) 208-78-15 либо в милицию 102.

Вы можете сами помочь в поиске человека, если распечатаете эту ориентировку и разместите в общественных местах.

Или же сделаете перевод в пользу поискового отряда «Ангел» — деньги пойдут в том числе на печать объявлений, которые волонтеры распространяют на улицах.

 
 
Ссылка на источник 60
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20-летний студент БГУИР ушел из общежития, где проживает, в день своего рождения, 5 июля, и до сих пор не вернулся.

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