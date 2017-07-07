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Лукашенко: поселки нужно привести в порядок именно так, как в Копыси

07.07.2017 21:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 июл — Sputnik. Поручения по развитию городского поселка были даны в 2016 году, за прошедшее время в Копыси обустроили инженерно-транспортную инфраструктуру, создали новые социальные, торговые, туристические и спортивные объекты, а также провели модернизацию действующих предприятий.

Лукашенко: поселки нужно привести в порядок именно так, как в Копыси
© AP/ Vasily Fedosenko
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Во время визита президента Беларуси в Копысь было принято решение, что каждый год в каждой области по примеру Копыси будет наводиться порядок в двух подобных поселках городского типа, сообщила пресс-служба белорусского лидера. Эту работу планируется завершить в течение пяти лет.

"Мы хотим показать, каким образом мы должны обустроить подобные поселки городского типа. У нас, может, 60-70 таких поселков. Именно так, как здесь, в Копыси, мы их должны привести в порядок", — заявил Александр Лукашенко.

Президент пояснил, что для реализации пилотного проекта выбрали городской поселок Копысь не потому, что это место его рождения. Выбор обусловлен тем, что глава государства сам хорошо знает эти места и может лично проконтролировать качество, необходимость и всотребованность тех или иных мер по развитию населенного пункта.

"Мы хотели создать пример для других", — отметил Лукашенко.

Белорусский лидер прокомментировал и ситуацию с "неперспективными" деревнями. На них не будут сосредотачиваться основные усилия, однако если появятся люди, которые захотят их благоустроить, это возбраняться не будет.

Лукашенко: поселки нужно привести в порядок именно так, как в Копыси
© Фото: пресс-служба президента
Лукашенко в Копыси

Уверен Лукашенко и в том, что в небольших населенных пунктах необходимо открывать новые современные производства, создавая рабочие места для местных жителей.

В качестве примера глава государства привел ОАО "Александрийское", рядом с которым скоро откроют ООО "Купаловское". Между двумя предприятиями и находится поселок Копысь.

Президент также отметил, что развивать нужно всю страну, так как недопустимо, чтобы все население республики было в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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