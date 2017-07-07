Смерть американца в Минске: следователи не нашли следов криминала

МИНСК, 7 июл — Sputnik. В смерти гражданина Соединенных Штатов Америки Кайла Тэфела в Минске не было обнаружено следов, говорящих о криминальном характере гибели мужчины, сообщили Sputnik в Следственном комитете Беларуси.

Трагедия произошла 12 июня этого года поздно ночью : тело американца с признаками падения с высоты было обнаружено на крыше бара гостиницы "Юбилейная". На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Было установлено, что 36-летний постоялец вылез в окно номера на улицу (балкон отсутствовал), после чего упал с парапета десятого этажа.

Следователи опросили персонал гостиничного комплекса. По словам работников "Юбилейной", сообщают СМИ, погибший пришел в казино в состоянии алкогольного опьянения. Охранникам пришлось вывести его и проводить к номеру.

Согласно предварительным данным эксперта ГКСЭ, Тэфел погиб от полученных травм. Иных повреждений выявлено не было. Полученная следствием информация позволяет говорить о том, что гибель мужчины не содержит признаков криминального характера и является несчастным случаем.

Вместе с тем, следователи ожидают окончательных результатов комплексной судебно-медицинской экспертизы для приобщения к материалам проверки, проведение которой продолжается в настоящее время.

Тэфел приехал в Минск вместе с родственницами — двумя тетями, одна из которых тренировала сборную США по пауэрлифтингу. С 15 по 25 Минск принимал Чемпионат мира по пауэрлифтингу. Похороны Тэфела состоялись 5 июля в Атланте .