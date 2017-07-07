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Смерть американца в Минске: следователи не нашли следов криминала
07.07.2017 20:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 июл — Sputnik. В смерти гражданина Соединенных Штатов Америки Кайла Тэфела в Минске не было обнаружено следов, говорящих о криминальном характере гибели мужчины, сообщили Sputnik в Следственном комитете Беларуси.
Следователи опросили персонал гостиничного комплекса. По словам работников "Юбилейной", сообщают СМИ, погибший пришел в казино в состоянии алкогольного опьянения. Охранникам пришлось вывести его и проводить к номеру.
Согласно предварительным данным эксперта ГКСЭ, Тэфел погиб от полученных травм. Иных повреждений выявлено не было. Полученная следствием информация позволяет говорить о том, что гибель мужчины не содержит признаков криминального характера и является несчастным случаем.
Вместе с тем, следователи ожидают окончательных результатов комплексной судебно-медицинской экспертизы для приобщения к материалам проверки, проведение которой продолжается в настоящее время.
Тэфел приехал в Минск вместе с родственницами — двумя тетями, одна из которых тренировала сборную США по пауэрлифтингу. С 15 по 25 Минск принимал Чемпионат мира по пауэрлифтингу.
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Персонал столичного гостиничного комплекса утверждает, что погибший находился в состоянии алкогольного опьянения, охранники вывели его из казино.
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