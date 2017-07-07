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Милиция задержала 17-летнего парня, сбежавшего во время следственного эксперимента под Жодино
08.07.2017 00:08 — Новости Общества | Tut.by
Вечером 7 июля милиция задержала 17-летнего подозреваемого, сбежавшего во время следственного эксперимента в Смолевичском районе более недели назад. Об этом TUT.BY рассказал официальный представитель УВД Миноблисполкома Евгений Сачек.
«7 июля в 21.15 задержан сбежавший из-под стражи 29 июня молодой человек. Сейчас он находится в Смолевичском РОВД», — сообщили в милиции.
При каких обстоятельствах был задержан подозреваемый, где он скрывался все это время и другие подробности пока не сообщаются.
Напомним, 29 июня, с 17-летним подозреваемым в угоне автомобиля
За достоверную информацию о его местонахождении было объявлено «существенное вознаграждение», конфиденциальность гарантировалась.
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При каких обстоятельствах был задержан подозреваемый, где он скрывался все это время и другие подробности пока не сообщаются.
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