Милиция задержала 17-летнего парня, сбежавшего во время следственного эксперимента под Жодино

Вечером 7 июля милиция задержала 17-летнего подозреваемого, сбежавшего во время следственного эксперимента в Смолевичском районе более недели назад. Об этом TUT.BY рассказал официальный представитель УВД Миноблисполкома Евгений Сачек.



Фото: пресс-служба УВД Миноблисполкома

«7 июля в 21.15 задержан сбежавший из-под стражи 29 июня молодой человек. Сейчас он находится в Смолевичском РОВД», — сообщили в милиции.

При каких обстоятельствах был задержан подозреваемый, где он скрывался все это время и другие подробности пока не сообщаются.

Напомним, 29 июня, с 17-летним подозреваемым в угоне автомобиля проводился следственный эксперимент. Каким образом молодому человеку удалось улизнуть из-под стражи, также не сообщалось.

За достоверную информацию о его местонахождении было объявлено «существенное вознаграждение», конфиденциальность гарантировалась.