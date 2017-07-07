XXII Международный театральный фестиваль «Белая Вежа» состоится в Бресте с 8 по 17 сентября, пишет «Вечерний Брест».



Фото: Дмитрий Босак, TUT.BY

В нынешнем году на наш фестиваль приедут театральные труппы из 14 стран мира: Венгрии, Грузии, Казахстана, Латвии, Литвы, Македонии, Молдовы, Польши, России, Украины, Финляндии, Чехии, Эстонии и конечно, на нашей сцене выступят белорусские коллективы. В программе фестиваля 29 спектаклей. Постановки пройдут на 5 площадках города: в большом и малом залах Брестского академического театра драмы, Областном общественно-культурном центре, Брестском театре кукол и на главной площади города.

Гостем фестиваля обещает стать «звезда» российской сцены и кино Александр Балуев. В последний день фестиваля, 17 сентября, с его участием на сцене БАТД пройдет спектакль «ВДВ. Всем добрый вечер!».



Фото: Вечерний Брест