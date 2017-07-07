ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На фестиваль "Белая Вежа" приедут театральные коллективы из 14 стран

08.07.2017 07:14 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

XXII Международный театральный фестиваль «Белая Вежа» состоится в Бресте с 8 по 17 сентября, пишет «Вечерний Брест».


Фото: Дмитрий Босак, TUT.BY

В нынешнем году на наш фестиваль приедут театральные труппы из 14 стран мира: Венгрии, Грузии, Казахстана, Латвии, Литвы, Македонии, Молдовы, Польши, России, Украины, Финляндии, Чехии, Эстонии и конечно, на нашей сцене выступят белорусские коллективы. В программе фестиваля 29 спектаклей. Постановки пройдут на 5 площадках города: в большом и малом залах Брестского академического театра драмы, Областном общественно-культурном центре, Брестском театре кукол и на главной площади города.

Гостем фестиваля обещает стать «звезда» российской сцены и кино Александр Балуев. В последний день фестиваля, 17 сентября, с его участием на сцене БАТД пройдет спектакль «ВДВ. Всем добрый вечер!».


Фото: Вечерний Брест
 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гостем фестиваля обещает стать "звезда" российской сцены и кино Александр Балуев.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Милиция задержала 17-летнего парня, сбежавшего во время следственного эксперимента под Жодино
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика