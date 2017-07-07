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На фестиваль "Белая Вежа" приедут театральные коллективы из 14 стран
08.07.2017 07:14 — Новости Общества | Tut.by
XXII Международный театральный фестиваль «Белая Вежа» состоится в Бресте с 8 по 17 сентября,
В нынешнем году на наш фестиваль приедут театральные труппы из 14 стран мира: Венгрии, Грузии, Казахстана, Латвии, Литвы, Македонии, Молдовы, Польши, России, Украины, Финляндии, Чехии, Эстонии и конечно, на нашей сцене выступят белорусские коллективы. В программе фестиваля 29 спектаклей. Постановки пройдут на 5 площадках города: в большом и малом залах Брестского академического театра драмы, Областном общественно-культурном центре, Брестском театре кукол и на главной площади города.
Гостем фестиваля обещает стать «звезда» российской сцены и кино Александр Балуев. В последний день фестиваля, 17 сентября, с его участием на сцене БАТД пройдет спектакль «ВДВ. Всем добрый вечер!».
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Гостем фестиваля обещает стать "звезда" российской сцены и кино Александр Балуев.
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