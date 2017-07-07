Ректор Плехановского университета – о 110-летии вуза

Какими образовательными инновациями встречает Плехановский университет свой 110-й год? Как выглядит "среднестатистический портрет" абитуриента-2017? Почему программа двойного диплома повышает шансы успешного карьерного старта? Об этом рассказал ректор РЭУ имени Г. В. Плеханова Виктор Гришин.

— Виктор Иванович, какими интересными программами и перспективными проектами встречает старейший экономический вуз России новую волну абитуриентов?

— Для Российского экономического университета имени Плеханова приемная кампания 2017 года — особенная. Она проходит в год его 110-летия. Мы старались показать все самое лучшее, чем располагаем, что достигнуто плехановскими преподавателями, учеными, студентами и выпускниками.



© Sputnik Григорий Сысоев 110-летие Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова

Перечень достижений впечатляет даже с точки зрения объема. Поскольку все программы, которые обеспечили известность плехановскому университету, будь то в России или за рубежом (по экономике, товароведению, торговому делу, менеджменту, финансам, юриспруденции), были к настоящему моменту очень существенно модернизированы.

В результате их аккредитовали самые взыскательные ассоциации работодателей и организации. В числе таковых — Международный финансовый центр, Ассоциация российских банков, Гильдия маркетологов, Ассоциация менеджеров, Вольное экономическое общество России.

Более чем 100-летний опыт в подготовке специалистов для торговли остается нашим уникальным, не копируемым конкурентным преимуществом. Важнейшая профессиональная компетенция выпускников направления "Товароведение" — экспертиза качества и безопасности потребительских товаров, выявление и предупреждение оборота фальсифицированной продукции.



© Sputnik Григорий Сысоев Министр образования и науки РФ Ольга Васильева

Они отвечают за добротность товаров на полках магазинов. В тех самых магазинах, которые посещает каждый из нас. К слову, позиция торговли в объеме ВВП России сравнима только с обрабатывающими производствами. Напомню: в сфере обращения товаров и услуг в РФ трудится сегодня около 20% всех занятых.

В свете сказанного и трудоустройство для наших ребят не представляет проблемы.

К четвертому курсу обучения работу по специальности находят до 65% студентов. А 95% выпускников — в течение первого года после окончания университета.

С просьбой о трудоустройстве обладателей диплома по направлениям "Торговое дело" и "Товароведение" к нам обращаются Министерство промышленности и торговли, Торгово-промышленная палата, отделы закупок и продаж российских и многих иностранных производственных компаний и торговых сетей — "Метро", "Азбука Вкуса", "Ашан", "Кораблик", "Шоколадница", Nestle, Inditex.

Высок спрос на товароведов и со стороны "Союзэкспертизы", Роспотребнадзора, Росстандарта, Российской системы качества.

— Открыты ли в вузе программы, пользующиеся доверием западных работодателей?

— Конечно, их немало. Это программы по маркетингу, менеджменту, финансам и международному бизнесу, которые ведутся на английском языке. Они имеют международную аккредитацию Европейского совета по бизнес-образованию. Что, собственно, и обеспечивает признание этих программ многими европейскими работодателями. Правда, и требования к обучению здесь также строго соответствуют европейским.

Это высокий уровень разговорного и письменного английского языка, обучение за рубежом в течение не менее чем одного семестра, готовность выполнять проекты по заказам международных компаний, хорошие аналитические способности. Кстати, Европейское приложение к диплому, которое облегчает продолжение учебы и трудоустройство в странах Европы, можно получить, закончив обучение по любой из программ РЭУ.

— Университет сегодня — это не только учебные аудитории, но и выход студента в мир реальной экономики. Как складываются взаимоотношения вуза с внешним миром в плане организации студенческих практик, стажировок, профессиональных тренингов?

— Благодаря сотрудничеству с более чем 950 крупными и средними компаниями мы имеем множество предложений от работодателей. Например, магистров первого курса традиционно ждет осенью отбор на стажировку в одну из крупнейших компаний России — Роснефть. А бакалавры могут реализовать себя в предложениях от Сбербанка, Бинбанка, Х5 Ритейл Групп и других известных компаний.



© Sputnik Григорий Сысоев 110-летие Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова

При этом попасть на стажировку может и студент, начиная с третьего курса, и выпускник. Выгоды от совмещения учебы и стажировки очевидны. Студент учится и сразу применяет теорию на практике. А главное, по окончании может получить очень привлекательное предложение на работу.

Конечно, возможны и зарубежные стажировки, и зарубежное обучение. Студенты РЭУ могут бесплатно пройти обучение в одном из престижных университетов мира по программе академической мобильности. Имею в виду более 70 принимающих вузов-партнеров Австрии, Великобритании, Германии, Дании, Италии, Китая, Нидерландов, Сингапура, США, Франции, Японии.

Обучение в зарубежном вузе-партнере дает возможность расширить горизонты знаний, окунуться в профессиональную языковую среду. И в конечном счете получить заслуженное преимущество на современном рынке труда.

Кроме того, университет предлагает свыше 20 программ двойного диплома. Их выпускники при условии успешного окончания курса занятий в РЭУ и периода зарубежного обучения в вузе-партнере становятся обладателями двух (российского и иностранного) дипломов. Что, безусловно, повышает шансы успешного карьерного старта.

— Поощряет ли РЭУ студентов, демонстрирующих незаурядные успехи в обучении?

— Учащимся с хорошей успеваемостью и активной общественной позицией университет оказывает финансовую поддержку для покрытия расходов, связанных с пребыванием за рубежом в рамках программы академической мобильности.

Помимо грантов на обучение за рубежом, наши студенты за особые достижения поощряются различными стипендиями. В их числе стипендия президента РФ, правительства РФ, правительства Москвы.



© Sputnik Григорий Сысоев Ректор РЭУ имени Г.В. Плеханова Виктор Гришин

Назову и некоторые именные стипендии от университета, а также от наших партнеров. Это стипендия ПАО "НК "Роснефть", стипендия имени Георгия Плеханова, стипендии факультетов. Всего за минувший учебный год именные или повышенные государственные академические стипендии за достижения в различных областях деятельности получили 1200 студентов-плехановцев.

— Определите, пожалуйста, факультеты с самой высокой репутацией среди поступающей и обучающейся в РЭУ молодежи.

— Наиболее востребованными направлениями подготовки я бы считал "Экономику" и "Менеджмент". Именно на них приходится самая высокая "нагрузка", если судить по количеству принятых студентов.

Оба направления реализуются на нескольких факультетах. Поэтому говорить, какое из них более престижно, я бы не взялся. Однако могу поделиться хорошим известием. Сразу шесть факультетов Плехановки включены в недавно вышедший на портале Career.ru рейтинг факультетов московских вузов, ранжированных по востребованности выпускников на рынке труда.

Это Международная школа бизнеса и мировой экономики, финансовый факультет, факультет маркетинга, факультет экономики и права, факультет менеджмента, факультет гостинично-ресторанной, туристической и спортивной индустрии.

Но и "Гостиничное дело", и появившаяся всего три года назад "Лингвистика" тоже весьма востребованы.

— Как много абитуриентов из стран СНГ, Грузии и Балтии приходит в РЭУ?

— Традиционно из 400 первокурсников-иностранцев на республики бывшего СССР приходится около 70%.

При этом большинство поступающих из стран СНГ — абитуриенты из Казахстана и Беларуси, на эти две страны приходится 25-30% абитуриентов из республик бывшего СССР.

Далее следуют обычно Азербайджан, Армения и Узбекистан, на которые в сумме приходится около 20% абитуриентов. Из стран Балтии у нас около 3-4% абитуриентов, а из Грузии у нас обычно 1-2% абитуриентов, но в этом году пока заявлений не поступало.

Причем абитуриенты-граждане Беларуси, Казахстана, Киргизской Республики имеют право поступать на обучение наравне с гражданами России (в соответствии с Соглашением о предоставлении равных прав гражданам государств — участников Договора об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях от 29 марта 1996 г.), по результатам ЕГЭ или вступительных испытаний по материалам университета.

— Готовы ли вы представить в нескольких штрихах портрет сегодняшнего абитуриента РЭУ имени Плеханова?

— Традиционно к нам приходит больше представительниц слабого пола — около 60%. Преобладают москвичи — их немногим больше половины. Чаще всего в вуз подают документы ребята и девушки в возрасте от 16 до 19 лет. Но бывают и исключения. В прошлом году, например, нам принесла аттестат россиянка пятидесяти лет. И поступила. Как говорится, учиться никогда не поздно!