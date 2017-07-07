Доброе утро!

Лето снова откладывается. Недавно синоптики обещали, что к выходным потеплеет, но нет: пока сохранится прохладная неустойчивая погода , тепло должно стать лишь в начале следующей недели. В ожидании пляжного сезона можно походить на регулярные бесплатные тренировки по фитнесу, йоге и бегу — GO.TUT.BY собрал для вас все предложения — или съездить на Купалье в Александрию .





ВАЖНОЕ

Александр Лукашенко побывал в Витебской области. Во время визита президент обозначил концепцию развития Беларуси — на примере своей малой родины , городского поселка Копысь, а еще рассказал о своих впечатлениях от парада в честь празднования Дня независимости в Минске: «Молодцы, сделали уже масштабнее, что я и требовал от них. Не просто там, знаете, две машины поставили, прокатили и все… Парад мне понравился. Я очень рад, что и вам он понравился».

А Минэкономики, кстати, уже разработало концепцию социально-экономического развития Беларуси на 2018 год и направило ее для обсуждения в госорганы. В основе проекта — оптимистический сценарий развития событий. Их бы слова — да Богу в уши, как говорится.

Налоговая начала возвращать деньги тунеядцам, заплатившим сбор. Напомним, 9 марта у президента состоялось совещание — и там было обозначено, что уплаченный за 2015 год налог возвратят тем. кто трудоустроился. Если вам тоже нужно — пишите заявление в налоговую.

Помните, недавно Нацбанк отозвал лицензию на обслуживание физлиц у БСБ Банка? Это вызвало большой общественный резонанс, однако до сих пор ни регулятор, ни сам банк не назвали причины такого решения. Мы провели небольшое расследование и восполнили пробелы в нашумевшей истории .

В Гамбурге стартовал саммит G20. Вот здесь рассказываем, что такое «большая двадцатка» и чему будет посвящено мероприятие , а вот здесь показываем, как радушная хозяйка Ангела Меркель лично встречала гостей . Вчера здесь состоялась историческая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она продлилась более двух часов — и вот что обсуждали . Здесь лидеры двух стран договорились о перемирии в Сирии — действовать оно начнет 9 июля.





Силовики задержали топ-менеджера «БелАЗа» и пять его партнеров — и таким образом пресекли криминальную схему закупки металла для нужд холдинга. Подробности читайте здесь .

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Онкологи рассказали нам о том, как вовремя распознать рак . Это на самом деле несложно, если не лениться регулярно выполнять несколько простых исследований. И помните, что онкобольных, к сожалению, с каждым годом становится все больше.

314 абитуриентов в этом году получили 100 баллов на ЦТ по одному и более предметам. Мы отыскали класс, где семь 100-балльных сертификатов у шести ребят. Причем одна из учениц набрала 399 баллов из 400 возможных. Знакомьтесь !

Кстати, не всегда счастье в успешной учебе, и, наверное, пора перестать гонять подростков за то, что они все время сидят в соцсетях. Там, знаете ли, можно неплохо заработать! В Сети появилась информация о том, сколько зарабатывают на рекламе в Instagram звезды спорта и шоу-бизнеса . И некоторые получают за один пост 550 тысяч долларов!

Рассказываем, как выживают некогда модные «Зеркало» и «Паркинг». Они, если помните, появились в районе Комаровки в начале 2000-х и были на тот момент едва ли не единственными крупными торговыми центрами в городе. Но шопинг в них могли себе позволить в основном люди с достатком выше среднего. Люди со средней зарплатой отправлялись в «Мир моды» на Ждановичи, остальные — на рынок. Но все меняется.

17 лет назад исчез Дмитрий Завадский. Напоминаем вам обстоятельства, при которых это произошло .





ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

«Дело боевиков», дело «Белого легиона», дело о «массовых беспорядках» — с марта в стране по громким обвинениям было задержано 35 человек. Среди них — сотрудник МЧС, пограничник, военные, историки, мужчины, которые воспитывали у детей патриотизм. Многие из них провели в СИЗО почти три месяца. Мы выяснили, как сложилась судьба этих мужчин после освобождения .

Ягоды и грибы из леса, зелень, овощи и фрукты с собственного участка, творог, молоко и масло — все это можно купить у придорожных торговцев. Проехали по таким стихийным «мини-рынкам» на трассах и узнали, безопасна ли для здоровья продукция, купленная у дороги, а также что и за сколько там продают .





Вчера был день рождения сразу двух знаковых для Беларуси людей — Янки Купалы и Марка Шагала. Вот здесь показываем вам всю жизнь витебского гения в четырехминутном видео, а здесь предлагаем тест по творчеству классика белорусской литературы.

И еще у нас новый проект — «Музыка улиц». В нем расскажем и покажем, кто играет музыку на столичных улицах и что приводит этих людей на импровизированные сцены. Герои первого выпуска — «Оркестр Фишера» .

Все новости пятницы, 7 июля

Кстати, вот вам задачка на выходные: сможете найти ответ на «чемпионский» вопрос , на который 13-летний подросток ответил за секунду? Если вдруг справитесь быстро, там есть еще один. Поторопитесь, в понедельник наши ребята из 42.TUT.BY уже опубликуют ответ. Хорошего уикенда, и оставайтесь с нами — будет интересно!

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