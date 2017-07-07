Александр Лукашенко побывал в Витебской области. Во время визита президент обозначил концепцию развития Беларуси — на примере своей малой родины, городского поселка Копысь, а еще рассказал о своих впечатлениях от парада в честь празднования Дня независимости в Минске: «Молодцы, сделали уже масштабнее, что я и требовал от них. Не просто там, знаете, две машины поставили, прокатили и все… Парад мне понравился. Я очень рад, что и вам он понравился».
Налоговая начала возвращать деньги тунеядцам, заплатившим сбор. Напомним, 9 марта у президента состоялось совещание — и там было обозначено, что уплаченный за 2015 год налог возвратят тем. кто трудоустроился. Если вам тоже нужно — пишите заявление в налоговую.
Силовики задержали топ-менеджера «БелАЗа» и пять его партнеров — и таким образом пресекли криминальную схему закупки металла для нужд холдинга. Подробности читайте здесь.
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Кстати, вот вам задачка на выходные: сможете найти ответ на «чемпионский» вопрос, на который 13-летний подросток ответил за секунду? Если вдруг справитесь быстро, там есть еще один. Поторопитесь, в понедельник наши ребята из 42.TUT.BY уже опубликуют ответ. Хорошего уикенда, и оставайтесь с нами — будет интересно!
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