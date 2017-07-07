ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На нее не начхать: аллергия официально признана болезнью века

08.07.2017 10:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 8 июл — Sputnik. Нынешний год стал настоящим бедствием для аллергиков — из-за холодной весны многие растения, провоцирующие аллергию, зацвели одновременно. Во Всемирный день борьбы с аллергией Sputnik собрал некоторые факты об этом очень коварном заболевании, которые должен знать каждый.

  1. ВОЗ объявила аллергию болезнью XXI века. На сегодняшний день эта болезнь занимает 4 место в мире по распространенности после сердечно-сосудистых заболеваний, новообразований и травм.
  2. По данным ВОЗ, до 40% процентов населения планеты страдают теми или иными формами аллергии.
  3. Самая опасная форма хронической аллергии — бронхиальная астма.
  4. Аллергия зачастую предается по наследству — у аллергенных родителей вероятность рождения ребенка с аллергической реакцией близка к 70%.
  5. Самый опасный вид острой аллергической реакции — анафилактический шок. Опасен своим стремительным развитием. Может развиваться по схеме: зуд — затруднение дыхания — шок — падение артериального давления. В тяжелых случаях возможен отек дыхательных путей (отек Квинке) и даже головного мозга.
  6. Чаще всего вызывают аллергию: пыль (частички человеческого эпидермиса), пищевые продукты, шерсть, перо, дым, медикаменты, пыльца растений, споры плесени, моющие средства.
  7. Лечения, позволяющего избавиться от аллергии навсегда, не существует. В периоды обострения лечение заключается в нейтрализации антител и подавлении аллергической реакции.
  8. Доказано, что курение является фактором, провоцирующим аллергию. В семьях, где курит хотя бы один человек, дети в пять раз чаще страдают аллергией.
  9. В случаях длительных и серьезных аллергических реакций больным назначают аллерген-специфическую иммунотерапию — по сути это прививка от аллергии. В организм вводятся возрастающие дозы аллергена. Иммунная система тренируется и со временем уменьшается выраженность симптомов аллергических реакций. Насовсем аллергия не пропадает, но жить становиться ощутимо легче.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным ВОЗ около 40 процентов жителей Земли страдают аллергией в той или иной форме и прогнозы неутешительные: количество аллергиков будет расти.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Саммит G20, возврат налога тунеядцам и жизнь "боевиков" после СИЗО - интересное за вчера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика