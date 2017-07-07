На нее не начхать: аллергия официально признана болезнью века

МИНСК, 8 июл — Sputnik. Нынешний год стал настоящим бедствием для аллергиков — из-за холодной весны многие растения, провоцирующие аллергию, зацвели одновременно. Во Всемирный день борьбы с аллергией Sputnik собрал некоторые факты об этом очень коварном заболевании, которые должен знать каждый.
ВОЗ объявила аллергию болезнью XXI века. На сегодняшний день эта болезнь занимает 4 место в мире по распространенности после сердечно-сосудистых заболеваний, новообразований и травм.
По данным ВОЗ, до 40% процентов населения планеты страдают теми или иными формами аллергии.
Самая опасная форма хронической аллергии — бронхиальная астма.
Аллергия зачастую предается по наследству — у аллергенных родителей вероятность рождения ребенка с аллергической реакцией близка к 70%.
Самый опасный вид острой аллергической реакции — анафилактический шок. Опасен своим стремительным развитием. Может развиваться по схеме: зуд — затруднение дыхания — шок — падение артериального давления. В тяжелых случаях возможен отек дыхательных путей (отек Квинке) и даже головного мозга.
Чаще всего вызывают аллергию: пыль (частички человеческого эпидермиса), пищевые продукты, шерсть, перо, дым, медикаменты, пыльца растений, споры плесени, моющие средства.
Лечения, позволяющего избавиться от аллергии навсегда, не существует. В периоды обострения лечение заключается в нейтрализации антител и подавлении аллергической реакции.
Доказано, что курение является фактором, провоцирующим аллергию. В семьях, где курит хотя бы один человек, дети в пять раз чаще страдают аллергией.
В случаях длительных и серьезных аллергических реакций больным назначают аллерген-специфическую иммунотерапию — по сути это прививка от аллергии. В организм вводятся возрастающие дозы аллергена. Иммунная система тренируется и со временем уменьшается выраженность симптомов аллергических реакций. Насовсем аллергия не пропадает, но жить становиться ощутимо легче.
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