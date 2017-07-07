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Древний некрополь обнаружили археологи в агрогородке Радомля под Чаусами
08.07.2017 10:39 — Новости Общества | Tut.by
Неожиданной находкой завершились вполне рядовые раскопки в агрогородке Радомля Чаусского района. Археологи наткнулись на древний некрополь — обнаружили 15 человеческих захоронений, из которых 4 — детских, сообщила координатор местной инициативы «Радомля — древний город радимичей» Алеся Далецкая.
— В верхних пластах находки были рядовыми, обычными для этих мест. Здесь в Х веке был посад города Радомля — место жительства простолюдинов. Что здесь окажется грунтовый могильник, мы не ожидали, — сказала старший преподаватель кафедры археологии и специальных исторических дисциплин МГУ и руководитель экспедиции Надежда Шуткова.
Археологи предполагают, что в Радомле жили христиане — на это наводит направление захоронений. Примечательно, что кладбище располагалось в несколько слоев. Нижние захоронения можно датировать 15 веком, те, что над ними, — семнадцатым.
При раскопках затронули лишь небольшую часть некрополя. Дальнейшие работы на этом месте помогут установить его размеры и количество захоронений.
Находки в специальной упаковке отправили в МГУ им. Кулешова для дальнейшего изучения. Археологам и антропологам они смогут рассказать не только о смерти, но и о жизни в древне Радомле. А после изучения будут храниться в экспозиции Чаусского краеведческого музея.
Координатор местной инициативы Алеся Далецкая уверена, что радомльская земля подарит еще много открытий:
— На этом месте, как говорят ученые, люди жили непрерывно, начиная со II века. Есть предположение, что город Радомля был столицей края радимичей. И эта земля хранит еще много тайн.
В Радомле 26−27 августа в четвертый раз пройдет праздник «У госцi да радзiмiчаў». В музее под открытым небом уже воссоздали конструкцию для добычи живого огня — огневые ворота. Планируется соорудить стационарную печь для обжига керамических изделий. Появится здесь и капище — место поклонения славянским идолам, где будут установлены конкурсные работы не только местных резчиков по дереву, а также из соседних районов Могилевской области.
Музей под открытым небом в древнем поселении радимичей — Радомле — создается с 2014 года. В этом году он расширяется: координаторы местной инициативы решили соорудить еще два стилизованных жилища своих древних предков, причем одна полуземлянка Х века уже установлена. Развитие проекта поддерживают ЕС и ПРООН.
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Среди 15 захоронений четыре - детские.
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