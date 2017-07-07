Высота - 120 метров. Как устанавливали самый высокий ветряк в Беларуси

Установкой самой высокой турбины в нашей стране занимается польская компания. Высота ветряка составляет 120 метров, а мощность — 3,3 МВт. Как устанавливали ветряк, с какими проблемами сталкиваются монтажники и почему периодически приходится останавливать работу? Об этом в нашем видео.

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