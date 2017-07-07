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Успеет ли президент США начать производство водки в Беларуси?

08.07.2017 13:10 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 июл — Sputnik. Президент США Дональд Трамп является владельцем защищенного товарного знака Trump на производство именной водки, срок действия правовой охраны этого знака истекает в ноябре 2017 года.

Успеет ли президент США начать производство водки в Беларуси?
© Sputnik Сергей Гунеев
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Такие сведения содержатся в базе данных Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO, ВОИС).

В частности, речь идет о международной регистрации товарных знаков, один из которых распространяется на водку, второй — на услуги в сфере недвижимости (строительство и финансирование жилой и коммерческой недвижимости), а также на развлекательные, гостиничные и ресторанные услуги, а также компьютерные игровые программы.

Согласно базе данных ВОИС, владелец товарного знака Trump — Дональд Джон Трамп, проживающий по адресу Нью-Йорк, Пятая авеню, 725. Доверенное лицо — Патрис Пи Джин из Hughes Hubbard & Reed LLP.

Там также отмечается, что в ноябре 2007 года Трамп подал заявку на правовую охрану товарного знака на водку в Беларуси. Срок действия охраны истекает в ноябре 2017 года. То есть у президента США остается чуть больше пяти месяцев для того, чтобы начать производство.

В Национальном центре интеллектуальной собственности Беларуси подтверждают, что Трамп является владельцем одноименного товарного знака в республике. Данные международной регистрации подтверждены Национальным центром, этот товарный знак имеет правовую охрану на территории Беларуси.

Пока на белорусском алкогольном рынке нет ни одной марки именной водки. В период президентских выборов 2015 года именной алкоголь выпускал глава либерально-демократической партии Сергей Гайдукевич — кандидат в президенты, позднее ставший сенатором.

 
Теги: Минск
 
 
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Дональд Трамп является владельцем именного товарного знака на производство водки и гостиничных услуг, срок действия знака на водку истекает в ноябре 2017 года.

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