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"Могилевхимволокно": после реконструкции химического цеха экология даже улучшится
08.07.2017 13:10 — Новости Общества | Tut.by
Первый этап реконструкции химического цеха № 2 производства органического синтеза ОАО «Могилевхимволокно» начался. Руководство предприятия заверяет: после окончания реконструкции цеха по выпуску полиэфирного волокна способом прямого формования экология в этом районе даже улучшится за счет ряда факторов, пишет газета «
Экологи
И. о. заместителя главного инженера по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды «Могилевхимволокно» Андрей Машагиров пояснил, что проектная мощность установки после модернизации не изменится и составит 80 тыс. тонн гранулята сополимера ПЭТ в год. Выбросы вредных веществ не только не превысят нормативных показателей, но и будут составлять лишь малые доли от их предельно допустимых концентраций. Это предусмотрено проектом.
Немецкое оборудование обеспечит переход к прямому формованию и сокращению промежуточных этапов транспортирования, гранулирования, плавления полимера. Это как раз позволит сэкономить энергоресурсы, снизить потребление сырьевых и вспомогательных материалов и в конечном итоге приведет к сокращению образования отходов.
Проект модернизации предусматривает также использование более современных установок очистки воздуха, оборотных систем водоохлаждения, предупреждения аварийных выбросов и др. Энергоемкое, технически устаревшее оборудование выведут из эксплуатации. Все это снизит воздействие производства на окружающую среду, подчеркнул Андрей Машагиров.
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Образование отходов сократится, к тому же установят более современные системы водоохлаждения, очистки воздуха, объяснил и. о. заместителя главного инженера...
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