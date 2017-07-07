Первый этап реконструкции химического цеха № 2 производства органического синтеза ОАО «Могилевхимволокно» начался. Руководство предприятия заверяет: после окончания реконструкции цеха по выпуску полиэфирного волокна способом прямого формования экология в этом районе даже улучшится за счет ряда факторов, пишет газета « Трудовая слава ».





Экологи озаботились увеличением выбросов вредных веществ в районе ОАО «Могилевхимволокно» после объявления о том, что модернизация химцеха предполагает увеличение мощности по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) до 85 тыс. тонн. Их обеспокоенность была связана и с тем, что на участке № 4 СЭЗ «Могилев» «Южный промузел», в который входят 36 производств, вскоре запустят «Омск-карбон», завершит вторую очередь «Кроноспан». А это означает, что экология может ухудшиться.

И. о. заместителя главного инженера по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды «Могилевхимволокно» Андрей Машагиров пояснил, что проектная мощность установки после модернизации не изменится и составит 80 тыс. тонн гранулята сополимера ПЭТ в год. Выбросы вредных веществ не только не превысят нормативных показателей, но и будут составлять лишь малые доли от их предельно допустимых концентраций. Это предусмотрено проектом.

Немецкое оборудование обеспечит переход к прямому формованию и сокращению промежуточных этапов транспортирования, гранулирования, плавления полимера. Это как раз позволит сэкономить энергоресурсы, снизить потребление сырьевых и вспомогательных материалов и в конечном итоге приведет к сокращению образования отходов.

Проект модернизации предусматривает также использование более современных установок очистки воздуха, оборотных систем водоохлаждения, предупреждения аварийных выбросов и др. Энергоемкое, технически устаревшее оборудование выведут из эксплуатации. Все это снизит воздействие производства на окружающую среду, подчеркнул Андрей Машагиров.