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Дожди и грозы ожидаются в воскресенье в Беларуси
08.07.2017 15:15 — Новости Общества | Tut.by
В воскресенье синоптики обещают кратковременные дожди по большей части территории страны, ожидаются также грозы. Всю неделю погода не радовала белорусов, потепление прогнозируется только в понедельник.
В воскресенье, 9 июля, через территорию Беларуси будет смещаться фронтальный раздел, который обусловит ночью преимущественно по юго-западной половине, а утром и днем на большей части территории страны кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью составит +7…14°С, максимальная днем +17…23°С, по юго-западу страны воздух прогреется до +25°С.
В Минске в воскресенье кратковременный дождь. Температура воздуха минимальная ночью +10…12°С, максимальная днем около +19°С.
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Всю неделю погода не радовала белорусов, потепление прогнозируется только в понедельник.
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