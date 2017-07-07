Дожди и грозы ожидаются в воскресенье в Беларуси

В воскресенье синоптики обещают кратковременные дожди по большей части территории страны, ожидаются также грозы. Всю неделю погода не радовала белорусов, потепление прогнозируется только в понедельник.



Фото: Алексей Шота, TUT.BY

В воскресенье, 9 июля, через территорию Беларуси будет смещаться фронтальный раздел, который обусловит ночью преимущественно по юго-западной половине, а утром и днем на большей части территории страны кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью составит +7…14°С, максимальная днем +17…23°С, по юго-западу страны воздух прогреется до +25°С.

В Минске в воскресенье кратковременный дождь. Температура воздуха минимальная ночью +10…12°С, максимальная днем около +19°С.

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