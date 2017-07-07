Польша хочет построить на границе с Беларусью и Украиной забор длиной 729 км

Польша собирается построить забор на границе с Беларусью и Украиной в рамкамх борьбы с африканской чумой свиней (АЧС), сообщила заместитель министра сельского хозяйства РП Ева Лех, передают « Укринформ » и ряд польских СМИ .



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

«Насколько известно об АЧС, у зараженного дикого кабана болезнь развивается настолько быстро, что он не способен быстро передвигаться на большие расстояния и тем более перепрыгивать через забор», — отметила Лех.

Ориентировочная стоимость строительства 27 млн ​​долларов.

В Польше подчеркивают, что строительства забора — это мера для предотвращения распространения эпидемии АЧС, со вспышками которой там борются с 2014 года. Больше всего случаев выявления вируса с польской стороны зафиксировано в хозяйствах, расположенных недалеко от границы с Беларусью — в Люблинском, Подляшском и Мазовецком воеводствах.