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Польша хочет построить на границе с Беларусью и Украиной забор длиной 729 км
08.07.2017 16:36 — Новости Общества | Tut.by
Польша собирается построить забор на границе с Беларусью и Украиной в рамкамх борьбы с африканской чумой свиней (АЧС), сообщила заместитель министра сельского хозяйства РП Ева Лех, передают «
«Насколько известно об АЧС, у зараженного дикого кабана болезнь развивается настолько быстро, что он не способен быстро передвигаться на большие расстояния и тем более перепрыгивать через забор», — отметила Лех.
Ориентировочная стоимость строительства 27 млн долларов.
В Польше подчеркивают, что строительства забора — это мера для предотвращения распространения эпидемии АЧС, со вспышками которой там борются с 2014 года. Больше всего случаев выявления вируса с польской стороны зафиксировано в хозяйствах, расположенных недалеко от границы с Беларусью — в Люблинском, Подляшском и Мазовецком воеводствах.
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Польша собирается построить забор на границе с Беларусью и Украиной в рамкамх борьбы с африканской чумой свиней.
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