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Цены на Скидельском рынке: первые грибы за 10 рублей и много зелени по 30 копеек

08.07.2017 17:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Сезон свежих овощей в самом разгаре. На Скидельском рынке — изобилие овощей и фруктов нового урожая. Уже появилась белорусская черешня — 5 рублей за килограмм, земляника, черника и даже «свой» молодой картофель. FINANCE.TUT.BY прогулялся по Скидельскому и посмотрел на ассортимент овощных прилавков главного продовольственного рынка Гродно.


Бойкая торговля идет не только на прилавках, но и традиционно на улице Антонова, где бабушки предлагают урожай со своих огородов. Здесь зелень — пучки лука, салата, редиса, петрушки и укропа — можно купить по 30 копеек.



На рынке овощи по сравнению с прошлой неделей стали дешевле. Так, перец продают по 3,50−3,80, а баклажаны стоят 4,50. Цены на помидоры варьируются от 2,50 до 3,40. Молодой картофель по 1,20, капуста и морковь по 1−1,30.


Здесь же можно купить и первые грибы — подосиновики и лисички. Первые стоят 10 рублей за полведерка, а вторые — 6 рублей за литровую баночку.


Лесные ягоды — малина и земляника — 2−2,50 рубля за пол-литра. Черника — 3 рубля.

 
Теги: Гродно
 
 
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На Скидельском рынке - изобилие овощей и фруктов нового урожая. Уже появилась белорусская черешня - 5 рублей за килограмм, земляника, черника и даже "свой" молодой...

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