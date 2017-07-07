9 июля въезд в Белосток со стороны пункта пропуска «Бобровники» (сопредельный пункт пропуска «Берестовица») будет закрыт с 12 до 16 часов. Связано это с тем, что в городе нашли бомбу времен Второй мировой войны весом 500 кг, а на воскресенье намечена операция по ее обезвреживанию и эвакуация 10 тысяч местных жителей.



Фото: gpk.gov.by

Об ограничении движения транспорта в районе пункта пропуска «Бобровники» 9 июля сообщил старший офицер отделения информации и пропаганды Гродненской пограничной группы Михаил Скорина, передает Госпогранкомитет Беларуси.

«По информации пограничной службы Польши, в воскресенье с 12.00 до 17.00 будут проводиться ремонтные работы на автодороге от пункта пропуска „Бобровники“ (с белорусской стороны пункт пропуска „Берестовица“) до Белостока. Госпогранкомитет просит учитывать данную информацию при планировании поездок за границу», — сказано в сообщении.

Бомбу нашли рабочие, которые ремонтировали дорогу на улице Циолковского в Белостоке 6 июля. Это снаряд времен Второй мировой войны весом 500 килограммов, 220 из которых — это взрывчатое вещество. Это самая крупная бомба, которую нашли в этом регионе. Радиус поражения при взрыве составляет 1300 метров, сообщает bialystokonline.pl .

Строители сразу же вызвали полицию, а та — военных саперов.



Фото: bialystokonline.pl

На пресс-конференции, которая прошла 7 июля в Белостоке, мэр города Тадеуш Трусколяски сказал, что сейчас бомба не представляет опасности и находится под контролем специальных служб. Риск может появиться тогда, когда ее начнут поднимать и вывозить со стройплощадки.

Эта операция запланирована на воскресенье с 12 до 16 часов. До этого времени намерены эвакуировать местных жителей с территории радиусом 1400 метров. В Белостоке — это 7 тысяч человек с 60 улиц. Также эвакуировать будут жителей с гмины Супрасль — с местечек Застенки и Грабувцы вывезут 2762 человека.