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Польша хочет построить забор на границе с Беларусью из-за АЧС
08.07.2017 18:06 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 июл — Sputnik. Власти Польши планируют построить забор на границе с восточными соседями Беларусью и Украиной протяженностью в 729 километров для борьбы с африканской чумой свиней,
В Польше подчеркивают, что строительство забора поможет предотвратить распространения эпидемии АЧС, со вспышками которой там борются с 2014 года.
В июне этого года случаи африканской чумы свиней
В Беларуси первые вспышки АЧС были зафиксированы в апреле 2013 года, тогда в Барановичском районе было уничтожено около 20 тысяч хрюшек. В этом же году отдельные очаги были обнаружены еще в нескольких населенных пунктах Брестской и ряда других областей республики. Был введен карантин, который снят в феврале 2014 года.
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По словам польских чиновников, больной дикий кабан не в состоянии перебраться через забор, что предотвратит попадание вируса в Польшу.
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