Польша хочет построить забор на границе с Беларусью из-за АЧС

МИНСК, 8 июл — Sputnik. Власти Польши планируют построить забор на границе с восточными соседями Беларусью и Украиной протяженностью в 729 километров для борьбы с африканской чумой свиней, сообщают польские СМИ .

В Польше подчеркивают, что строительство забора поможет предотвратить распространения эпидемии АЧС, со вспышками которой там борются с 2014 года.

В июне этого года случаи африканской чумы свиней впервые были зафиксированы на территории западной соседки Польши — Чехии .

В Беларуси первые вспышки АЧС были зафиксированы в апреле 2013 года, тогда в Барановичском районе было уничтожено около 20 тысяч хрюшек. В этом же году отдельные очаги были обнаружены еще в нескольких населенных пунктах Брестской и ряда других областей республики. Был введен карантин, который снят в феврале 2014 года.