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Учения с участием самолетов ВВС США прошли вблизи границ КНДР

08.07.2017 19:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 июл — Sputnik. В районе демаркационной зоны, разделяющей Корейский полуостров на две части, прошли совместные учения войск Республики Корея, Японии и США.

Со стороны америки в маневрах приняли участие два стратегических бомбардировщика B-1B Lancher. Они находились в воздухе примерно 10 часов, передают информагентства.

Учения с участием самолетов ВВС США прошли вблизи границ КНДР
© REUTERS Kim Hong-Ji
КНДР запустила очередную ракету, она упала на территории Японии

Учения вблизи границ КНДР стали реакцией на недавние запуски баллистических ракет. Сверхзвуковые бомбардировщики проследовали в сопровождении американских истребителей F-16 и южнокорейских F-15. При этом бомбардировщики имитировали заход на цель и бомбометание по объектам, расположенным на территории Северной Кореи. При возврате на базу ВМС США на острове Гуам их сопровождали японские F-2.

Напомним, последнее испытание КНДР межконтинентальной баллистической ракеты состоялось 4 июля, в День Независимости США. В ответ на эти действия главой Тихоокеанского командования ВВС США генералом Терренсом О'Шогнесси было сделано заявление, в котором он заявил, что действия Северной Кореи угрожают как США, так и их союзникам. Командование пообещало дать на них жесткий ответ.

 
Теги: Минск
 
 
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Учения вблизи границ КНДР стали реакцией на недавние запуски баллистических ракет.

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