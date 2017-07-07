Учения с участием самолетов ВВС США прошли вблизи границ КНДР

МИНСК, 8 июл — Sputnik. В районе демаркационной зоны, разделяющей Корейский полуостров на две части, прошли совместные учения войск Республики Корея, Японии и США.

Со стороны америки в маневрах приняли участие два стратегических бомбардировщика B-1B Lancher. Они находились в воздухе примерно 10 часов, передают информагентства.



© REUTERS Kim Hong-Ji КНДР запустила очередную ракету, она упала на территории Японии

Учения вблизи границ КНДР стали реакцией на недавние запуски баллистических ракет. Сверхзвуковые бомбардировщики проследовали в сопровождении американских истребителей F-16 и южнокорейских F-15. При этом бомбардировщики имитировали заход на цель и бомбометание по объектам, расположенным на территории Северной Кореи. При возврате на базу ВМС США на острове Гуам их сопровождали японские F-2.

Напомним, последнее испытание КНДР межконтинентальной баллистической ракеты состоялось 4 июля, в День Независимости США. В ответ на эти действия главой Тихоокеанского командования ВВС США генералом Терренсом О'Шогнесси было сделано заявление, в котором он заявил, что действия Северной Кореи угрожают как США, так и их союзникам. Командование пообещало дать на них жесткий ответ.