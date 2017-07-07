Некоторые площадки парка экстремальных видов спорта с сентября станут платными

Вход на некоторые площадки, расположенные на территории парка экстремальных видов спорта на ул. Столетова, планируют сделать платным уже с сентября нынешнего года.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Об этом, как передает корреспондент агентства «Минск-Новости», рассказал во время прямой линии 8 июля глава администрации Партизанского района Денис Овсяников.

— Это необходимо для того, чтобы спортивный комплекс под открытым небом постепенно переходил на самоокупаемость, — сказал Овсяников. — Мы будем предлагать профсоюзным организациям, предприятиям возможность аренды некоторых спортивных площадок, чтобы их работники могли прийти организованной группой и позаниматься. Речь прежде всего о пиковом времени с 18.00 до 20.00. Кроме того, на территории парка проводят занятия педагоги дополнительного образования ЦДОДиМ «Виктория» со своими воспитанниками. Во время их тренировок вход на отдельные площадки также ограничен. Но в остальное время вход на все зоны парка по-прежнему будет оставаться свободным. В сентябре будет подготовлено расписание.

По словам Овсяникова, с сентября здесь также планируют открыть пункт проката спортивного инвентаря: самокатов, батутов, скейтов и прочего.