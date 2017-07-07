|
В поселке Тарасово Минского района пропала пожилая женщина
08.07.2017 20:49 — Новости Общества | Tut.by
В поселке Тарасово Минского района пропала женщина 1945 года рождения. Как сообщает ПСО «Ангел», она ушла из дома 7 июля.
Пропавшая Третьякова Раиса Сергеевна страдает болезнью Альцгеймера и психическим расстройством.
7 июля в 20.00 вышла из дома в поселке Тарасово, ул. Васильковая д. 24 в неизвестном направлении и пропала. Через час по ул. Лазурная у дома 22 (п. Тарасово) найдены карточки от лото, настольную игру женщина взяла с собой из дома. До настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.
Приметы: рост 160 см, телосложение худощавое, глаза серые, короткая стрижка, волосы могут быть торчком.
Была одета: светло-зеленая мастерка на молнии, бежевые вельветовые брюки, черные кроссовки.
Всех, кто владеет информацией о пропавшем, просят сообщить об этом по телефонам ПСО «Ангел»: 8 (033) 666-68-56, 8 (033) 666-60-33, либо в милицию 102.
Вы можете сами помочь в поиске человека, если распечатаете
Или же
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пропавшая Третьякова Раиса Сергеевна страдает болезнью Альцгеймера и психическим расстройством.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии