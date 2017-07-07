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В поселке Тарасово Минского района пропала пожилая женщина

08.07.2017 20:49 — Новости Общества | Tut.by  
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В поселке Тарасово Минского района пропала женщина 1945 года рождения. Как сообщает ПСО «Ангел», она ушла из дома 7 июля.

Пропавшая Третьякова Раиса Сергеевна страдает болезнью Альцгеймера и психическим расстройством.


7 июля в 20.00 вышла из дома в поселке Тарасово, ул. Васильковая д. 24 в неизвестном направлении и пропала. Через час по ул. Лазурная у дома 22 (п. Тарасово) найдены карточки от лото, настольную игру женщина взяла с собой из дома. До настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост 160 см, телосложение худощавое, глаза серые, короткая стрижка, волосы могут быть торчком.

Была одета: светло-зеленая мастерка на молнии, бежевые вельветовые брюки, черные кроссовки.

Всех, кто владеет информацией о пропавшем, просят сообщить об этом по телефонам ПСО «Ангел»: 8 (033) 666-68-56, 8 (033) 666-60-33, либо в милицию 102.

Вы можете сами помочь в поиске человека, если распечатаете эту ориентировку и разместите в общественных местах.

Или же сделаете перевод в пользу поискового отряда «Ангел» — деньги пойдут в том числе на печать объявлений, которые волонтеры распространяют на улицах.

 
 
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Пропавшая Третьякова Раиса Сергеевна страдает болезнью Альцгеймера и психическим расстройством.

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