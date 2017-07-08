На берегу Днепра между Могилевской и Витебской областями отмечают Купалье. В седьмой раз агрогородок Александрия стал площадкой для празднования самого яркого праздника середины лета. Отметить Купалье на родине традиционно приехал и Александр Лукашенко.



Организаторы и в этот раз постарались сделать упор на белорусскую культуру, историю, традиции. Именно поэтому на Купалье так много одежды с вышивкой, сувениров с национальным узором и, конечно, главного атрибута Купалья — венков. Их мастера сплели из соломы, сшили из текстиля. Венки из цветов плетут тут же, на празднике, и все они разлетаются как горячие пирожки — по рублю и два.

Берег Днепра разделили на зоны с концертными площадками, с палатками ремесленников и белорусских предприятий. Отдельно — огромный фуд-корт с сотнями столов. На Купалье большим спросом пользуются традиционные блюда из картофеля, шашлык и колбаски, пирожки, блинчики, сдоба.





На открытии праздника заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко отметил, что «Купалье» в Александрии стало национальным культурным символом. Каждый год на этой площадке собираются люди из разных стран, люди разных поколений. Для творческих людей это отличная возможность обменяться опытом, а для зрителей — получить удовольствие и испытать восхищение от их мастерства.









Василий Жарко посетил «Друкарскі двор XVI стагоддзя», который впервые появился на празднике в прошлом году, когда отмечали 500-летие белорусского книгопечатания. Он сделал офорт страницы из библии Франциска Скорины.

— Я в прошлые годы смотрела «Купалье» по телевизору, но в этом году решила приехать. Вы знаете, это совершенно другое ощущение, — поделилась впечатлениями жительница Оршанского района Валентина Федоровна. — Тут есть, на что посмотреть, очень вкусная и очень дешевая еда. А еще я себе в торговых рядах ковер присмотрела в зал. Теперь вот думаю, купить или нет — домой же нужно как-то завезти.





















































































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При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна заместитель премьер-министра Беларуси Василий ЖаркоЧитать полностью:При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Праздник в Александрии сегодня продлится до глубокой ночи. И завершится фейерверком, лазерным шоу, дискотекой. Его программу и расписание движения транспорта можно посмотреть тут . А сам фестиваль завершится 9 июля.