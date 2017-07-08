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Венки, вышиванки и народные ремесла. В Александрии празднуют "Купалье"
08.07.2017 22:38 — Новости Общества | Tut.by
На берегу Днепра между Могилевской и Витебской областями отмечают Купалье. В седьмой раз агрогородок Александрия стал площадкой для празднования самого яркого праздника середины лета. Отметить Купалье на родине традиционно приехал и Александр Лукашенко.
Берег Днепра разделили на зоны с концертными площадками, с палатками ремесленников и белорусских предприятий. Отдельно — огромный фуд-корт с сотнями столов. На Купалье большим спросом пользуются традиционные блюда из картофеля, шашлык и колбаски, пирожки, блинчики, сдоба.
На открытии праздника заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко отметил, что «Купалье» в Александрии стало национальным культурным символом. Каждый год на этой площадке собираются люди из разных стран, люди разных поколений. Для творческих людей это отличная возможность обменяться опытом, а для зрителей — получить удовольствие и испытать восхищение от их мастерства.
— Я в прошлые годы смотрела «Купалье» по телевизору, но в этом году решила приехать. Вы знаете, это совершенно другое ощущение, — поделилась впечатлениями жительница Оршанского района Валентина Федоровна. — Тут есть, на что посмотреть, очень вкусная и очень дешевая еда. А еще я себе в торговых рядах ковер присмотрела в зал. Теперь вот думаю, купить или нет — домой же нужно как-то завезти.
заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко
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Праздник в Александрии сегодня продлится до глубокой ночи. И завершится фейерверком, лазерным шоу, дискотекой. Его программу и расписание движения транспорта можно
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На праздник приехал Александр Лукашенко.
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