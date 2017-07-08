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Парламен РФ готовит ответ на решение Польши о сносе памятников

08.07.2017 22:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 июл — Sputnik. Постановление Госдумы РФ, которое станет ответом на решение сейма Польши внести в закон о запрете пропаганды коммунизма поправки, которые позволят снести в стране советские памятники, практически готово и будет рассмотрено нижней палатой парламента на следующей неделе, сообщает РИА Новости.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что Госдума готовит постановление в связи с голосованием сейма Польши за закон о сносе советских памятников и ведет переговоры с парламентами других стран по этой теме.

Парламен РФ готовит ответ на решение Польши о сносе памятников
© Sputnik Алексей Витвицкий
Беларусь осуждает идею сноса советских памятников в Польше

"Проект уже в основном подготовлен, на следующей неделе постановление будет рассмотрено", — приводит слова зампреда комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы агентство.

Он также добавил, что депутаты "обращались к европейским парламентариям".

Нижняя палата (сейм) парламента Польши 22 июня проголосовала за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Документ предусматривает снос памятников советской эпохи, в том числе воинских.

По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии. Закон может вступить в силу, если его подпишет президент страны.

 
Теги: Минск
 
 
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Госдума также ведет переговоры по этому вопросу с парламентами других стран.

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