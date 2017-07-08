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Французский безработный выиграл в лотерею больше миллиона евро
08.07.2017 20:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 июл — Sputnik. Безработный житель французского департамента Гар выиграл в лотерею более миллиона евро, передает издание Ouest France.
Мужчина в возрасте около 40 лет сделал ставку всего в пять евро в лотерею My Million в табачном ларьке и был уверен, что выигрыш составил всего четыре евро. О том, что на самом деле ему выпала такая крупная сумма, счастливчику сообщил продавец.
"Это я сказал ему, когда он подошел спросить, почему рядом с его именем написано "джекпот", — пояснил владелец киоска Стефан Лорка.
Он добавил, что лично сопроводил победителя в Париж, где после всех необходимых проверок, на которые ушла неделя, мужчине вручили чек.
Как зовут счастливчика и на что он потратит выигрыш, не сообщается.
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Как зовут счастливчика и на что он потратит выигрыш, не сообщается.
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