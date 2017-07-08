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Автобус №6 утром и вечером будет заезжать в Тельмы
09.07.2017 08:38 — Новости Общества | Tut.by
С 15 июля изменяется расписание движения городского автобусного маршрута № 6.
С 11 июля остановка «Автошкола» при следовании с улицы Пионерская будет перенесена на прежнее место (к магазину «Ома»).
Также с 17 июля в рабочие дни на двух оборотах автобус будет заезжать на остановочный пункт «Тельмы». Отправление от д. Тельмы в 6:55 и 21:04
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С 15 июля изменяется расписание движения городского автобусного маршрута №6.
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