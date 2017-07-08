Автобус №6 утром и вечером будет заезжать в Тельмы

С 15 июля изменяется расписание движения городского автобусного маршрута № 6.

С 11 июля остановка «Автошкола» при следовании с улицы Пионерская будет перенесена на прежнее место (к магазину «Ома»).

Также с 17 июля в рабочие дни на двух оборотах автобус будет заезжать на остановочный пункт «Тельмы». Отправление от д. Тельмы в 6:55 и 21:04

Маршрут № 6 «Городская больница № 1 — Областная больница» Рабочие дни Городская больница № 1 5:466:06(следует до о.п. «Тельмы») 6:56 7:26 7:59 8:28 8:48 9:17 9:51 10:42 11:50 12:38 13:38 14:38 15:31 16:16 16:47 17:35 18:10 18:47 20:10(следует до о.п. «Тельмы») 21:23 22:00 23:02 Областная больница 6:32 6:59 7:26 7:47 8:21 8:55 9:46 10:53 11:40 12:41 13:43 14:33 15:19 15:47 16:36 17:09 17:48 19:14 20:28 21:08 22:11 22:47 Тельмы 6:55 21:04 Выходные дни Городская больница № 1 6:02 6:35 7:35 8:11 9:15 9:56 11:43 12:32 13:25 14:20 15:14 16:09 16:57 17:56 19:30 20:23 21:14 22:05 Областная больница 6:44 7:18 8:21 9:00 10:48 11:34 12:32 13:25 14:18 15:14 16:02 16:58 18:35 19:30 20:21 21:12 22:05