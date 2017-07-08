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День налогового работника отметят в Беларуси 9 июля

09.07.2017 07:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 июл — Sputnik. Сотрудники налоговых инспекций Беларуси отмечают в воскресенье свой профессиональный праздник — День работников налоговых органов Беларуси.

Профессиональный праздник белорусские налоговики отмечают с 1998 года ежегодно во второе воскресенье июля. В 2017-м поздравить с этой датой можно более девяти тысяч человек — сотрудников налоговых органов.

День налогового работника отметят в Беларуси 9 июля
© Sputnik / Виктор Толочко
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Всего в Беларуси сегодня насчитывается 157 инспекций, из них семь по городам и 151 — по городам и районам.

Самым успешным сотрудникам налоговых органов в честь профессионального праздника вручают нагрудный знак Министерства по налогам и сборам — "Выдатнік падатковай службы".

Как и в другие профессиональные праздники, в День налогового работника родные, друзья и знакомые часто поздравляют знакомых сотрудников фискальной схемы, а также друг друга. Чаще всего поздравляют с Днем налоговой инспекции устно, без подарков и других ценных сувениров, но при желании в интернете можно даже найти стихотворные поздравления и смс-сообщения.

Как выяснили белорусские журналисты на текущей неделе, некоторые белорусы декларируют годовые доходы в 24-27 миллионов рублей — соответственно, и налогов они уплачивают в госбюджет по нескольку миллионов.

Sputnik поздравляет с Днем налоговых работников как сотрудников этой сферы, так и всех прилежных налогоплательщиков.

 
Теги: Минск
 
 
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Называют этот праздник и Днем налоговой инспекции, и налогового работника, или просто "налоговика".

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