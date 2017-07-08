ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Музыканты симфонического оркестра подшутили над автозаком в Верхнем городе

09.07.2017 09:51 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Музыканты Государственного академического симфонического оркестра, 8 июля игравшие на фестивале «Классика у Ратуши», сфотографировались возле автозака в позе задержанных — с руками за спиной. Фотографию в Facebook выложил флейтист ГАСО Сергей Кортес.


Фото подписано «Классика у Ратуши». Праздник по-белорусски...».

Напомним, в этом году на массовых мероприятиях в Верхнем городе дежурят автозаки, что уже вызывало критику минчан. Мэр Минска Андрей Шорец объяснял, что это не автозаки, а автомобили для перевозки бойцов, которые внешне не отличаются от автозака. Их, по словам мэра, используют в целях безопасности после недавних терактов в Европе.

— Видите, как во Франции, в Ницце было. А если сюда кто-то въедет? Эта машина — исключительно для безопасности. Стоит мощная машина, которую невозможно сдвинуть и перевернуть.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Музыканты Государственного академического симфонического оркестра, 8 июля игравшие на фестивале "Классика у Ратуши", сфотографировались возле автозака в позе...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Записки заключенного: долгие дороги "маляв"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика