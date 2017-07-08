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Музыканты симфонического оркестра подшутили над автозаком в Верхнем городе
09.07.2017 09:51 — Новости Общества | Tut.by
Музыканты Государственного академического симфонического оркестра, 8 июля игравшие на фестивале «Классика у Ратуши», сфотографировались возле автозака в позе задержанных — с руками за спиной. Фотографию в Facebook
Фото подписано «Классика у Ратуши». Праздник по-белорусски...».
Напомним, в этом году на массовых мероприятиях в Верхнем городе дежурят автозаки, что уже
— Видите, как во Франции, в Ницце было. А если сюда кто-то въедет? Эта машина — исключительно для безопасности. Стоит мощная машина, которую невозможно сдвинуть и перевернуть.
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Музыканты Государственного академического симфонического оркестра, 8 июля игравшие на фестивале "Классика у Ратуши", сфотографировались возле автозака в позе...
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