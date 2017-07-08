МИНСК, 9 июл — Sputnik. Маленький фанат английского футбольного клуба "Сандерленд" после продолжительной болезни скончался на руках у своих родителей, сообщила мама ребенка в Facebook.

Шестилетний Брэдли Лоуэри долго время страдал от нейробластомы (развновидность рака). В последние дни мальчик уже не мог говорить, но все слышал.

Ребенок покорил сердца миллионов, принимая участия в разных футбольных мероприятиях. Его кампания "Борьба Брэдли" собрала более миллиона фунтов, которые пойдут на благотворительность.

"Мой смелый мальчик ушел с ангелами, находясь в маминых и папиных руках, окруженный семьей. Он был нашим маленьким супергероем и устроил настоящую борьбу. Но он нужен где-то там. Нет слов, чтобы описать, как разбиты наши сердца. Спасибо каждому за поддержку и добрые слова. Спи сладко, малыш, и лети высоко с ангелами", — говорится в сообщении матери Брэдли.

Мальчик был талисманом "Сандерленда" и посещал матчи любимой команды. Особо близкие отношения с ребенком и его семьей поддерживал бывший форвард клуба Джермейн Дефо.

За день до смерти Брэдли, игрок уже знал, что состоянии здоровья мальчика сильно ухудшилось. И на пресс-конференции он не мог сдержать слез.

"Сандерленд" взял малыша под свое крыло четыре года назад. За это время Брэдли стал самым знаменитым болельщиком клуба. За его судьбой следила вся прмьер-лига — и футболисты, и болельщики.

15 декабря 2016 года пятилетний Брэдли вышел на поле перед матчем "Сандерленда" против "Челси" и забил гол в ворота Асмира Беговича. Такую благотворительную акцию оргонизовал клуб в поддержку своего болельщика. В следующим месяце ВВС сообщила, что два лучших гола декабря забили Генрих Мхитарян и Брэдли Лоуэри.

Маленького талисмана "Сандерленда" не стало 7 июля…