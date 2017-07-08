Как это делается. Мужские сорочки, галстуки и бабочки

Белорусы часто грешат на отечественный легпром. Но предприятия слушают замечания и прилагают немало усилий для улучшения своей продукции. В новой подборке видео из серии «Как это делается» TUT.BY собрал сюжеты о том, как делают мужские сорочки, галстуки и бабочки.

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