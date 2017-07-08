В Москве умер российский медиаменеджер и блогер Антон Носик. Об этом сообщил 9 июля владелец «Ведомостей» Демьян Кудрявцев, информацию подтвердили «Эху Москвы» знакомые Носика. Носику был 51 год.

«Эхо» сообщает, что причиной смерти стал сердечный приступ. Кудрявцев добавил, что о времени похорон будет объявлено отдельно.