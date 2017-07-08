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Умер один из "отцов Рунета", блогер Антон Носик
09.07.2017 11:51 — Новости Общества | Tut.by
В Москве умер российский медиаменеджер и блогер Антон Носик. Об этом сообщил 9 июля владелец «Ведомостей» Демьян Кудрявцев, информацию
«Эхо» сообщает, что причиной смерти стал сердечный приступ. Кудрявцев добавил, что о времени похорон будет объявлено отдельно.
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Антон Носик был одним из тех, кто стоял у истоков российского сегмента интернета, он создал первый в Рунете блог «Вечерний Интернет». Совместно с Фондом эффективной политики Носик запустил «Газету.ру», «Ленту.ру», «Вести.ру» и Newsru.com. Носик был одним из наиболее популярных в России общественно-политических блогеров.
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В Москве умер российский медиаменеджер и блогер Антон Носик. Об этом сообщил 9 июля владелец "Ведомостей" Демьян Кудрявцев, информацию подтвердили "Эху Москвы"...
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