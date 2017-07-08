|
Михалок "затроллил" Мотолько за критику его рекламы с "Белавиа". Мотолько: я ее даже не видел
09.07.2017 13:57 — Новости Общества | Tut.by
8 июля Сергей Михалок резко высказался в адрес блогера и городского активиста Антона Мотолько за то, что тому якобы не понравилась реклама «Белавиа», в которой музыкант читает стихотворение Богдановича. Мотолько
8 июля на хуторе Шабли прошел акустический концерт Сергея Михалка, во время которого музыкант резко высказался в адрес известного блогера и городского активиста Антона Мотолько. Михалок заявил: ему сказали, что Мотолько не понравилось, как он по-белорусски читает стихотворение Максима Богдановича «Слуцкія ткачыхі» в недавней рекламе «Белавиа».
— Мне вчера Антон (Антон Азизбекян, продюсер Brutto — Прим. TUT.BY.) сказал: «Мотолько недоволен». Где постамент, где барельеф Мотолько? Где мне принести ему дары? Мотолько! Я готов носить тебе дань, чтобы вызвать какое-то уважение, чтобы у тебя не вызывало диссонанса, что лучшие и самые крепкие музыканты нашей страны, пацаны из Brutto <…> приезжают со всего света, и нам, конечно же, нужны надежные крылья. Мы не боимся того, что кто-то будет говорить слова «соглашательство», «флюгерство». Мы даем всем правильный пример — крепкие и сильные должны объединяться, — заявил со сцены Михалок.
Мотолько
Позже Антон Азизбекян сообщила, что Михалок перепутал Мотолько с ведущей Анной Бонд.
Позже под ответом Мотолько директор «Арт-Сядзібы» Павел Белоус выложил
Напомним, 6 июля в интернете
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
8 июля Сергей Михалок резко высказался в адрес блогера и городского активиста Антона Мотолько за то, что тому якобы не понравилась реклама "Белавиа", в которой...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии