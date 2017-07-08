8 июля Сергей Михалок резко высказался в адрес блогера и городского активиста Антона Мотолько за то, что тому якобы не понравилась реклама «Белавиа», в которой музыкант читает стихотворение Богдановича. Мотолько ответил , что даже не видел эту рекламу.

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8 июля на хуторе Шабли прошел акустический концерт Сергея Михалка, во время которого музыкант резко высказался в адрес известного блогера и городского активиста Антона Мотолько. Михалок заявил: ему сказали, что Мотолько не понравилось, как он по-белорусски читает стихотворение Максима Богдановича «Слуцкія ткачыхі» в недавней рекламе «Белавиа».

— Мне вчера Антон (Антон Азизбекян, продюсер Brutto — Прим. TUT.BY.) сказал: «Мотолько недоволен». Где постамент, где барельеф Мотолько? Где мне принести ему дары? Мотолько! Я готов носить тебе дань, чтобы вызвать какое-то уважение, чтобы у тебя не вызывало диссонанса, что лучшие и самые крепкие музыканты нашей страны, пацаны из Brutto <…> приезжают со всего света, и нам, конечно же, нужны надежные крылья. Мы не боимся того, что кто-то будет говорить слова «соглашательство», «флюгерство». Мы даем всем правильный пример — крепкие и сильные должны объединяться, — заявил со сцены Михалок.

Мотолько ответил в Facebook, что не видел ролик, о котором вел речь музыкант, и не мог его комментинтировать.

Позже Антон Азизбекян сообщила, что Михалок перепутал Мотолько с ведущей Анной Бонд. Скриншот записи выложил сам Мотолько, на странице Азизбекяна в Facebook она скрыта настройками приватности. Первый же комментарий под постом — от самой Анны Бонд, она пишет, что не высказывалась о том, как Михалок читает стихи Богдановича.

Позже под ответом Мотолько директор «Арт-Сядзібы» Павел Белоус выложил скриншот сообщения в Viber, якобы от Сергея Михалка (кому он пришел, не ясно). В нем музыкант извиняется перед блогером и ведущей «за моральный урон». «После „раздавливания“ системой есть сбои в координации и проблемы с адекватом», — написано в сообщении. Публично Михалок пока не комментировал свою резкость во время концерта 8 июля.

Напомним, 6 июля в интернете появился рекламный ролик авиакомпании «Белавиа», в котором лидер групп Brutto и «Ляпис 98» Сергей Михалок читает стихотоврение Максима Богдановича. Так перевозчик анонсировал партнерство с музыкантами: «Белавиа» стала официальным перевозчиком «Brutto» и «Оркестр ЛЯПИС 98».