Ермошиной присвоили звание почетного гражданина Бобруйска

МИНСК, 9 июл — Sputnik. Звание "Почетный гражданин города Бобруйска" присвоили Председателю Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидии Ермошиной, сообщается на сайте ведомства.



© Sputnik / Виктор Толочко Ермошина и Ригони обсудили белорусское избирательное законодательство

Данное решение было принято Бобруйским городским Советом депутатов и Бобруйским горисполкомом 21 июня 2017 года.

"Председателю Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Л.М. Ермошиной за многолетнюю плодотворную государственную деятельность, активное участие в общественно-политической жизни города Бобруйска и действенную помощь органам государственного управления и общественным организациям присвоено звание "Почетный гражданин города Бобруйска", — поясняется в сообщении ЦИК.

В "Википедии" данная информация в биографию Ермошиной пока не добавлена.

Напомним: с 1988 по 1996 годы Лидия Ермошина работала председателем юридической службы Бобруйского горисполкома.

Звание "Почетного гражданина города Бобруйска" носят также 11-кратный паралимпийский чемпион Игорь Бокий, олимпийские чемпионы Александр и Андрей Богдановичи, двукратный олимпийский чемпион Виктор Ренейский, Заслуженный тренер Беларуси Петр Яновский и другие.