Трюки в небе и Ми-8: как старейший аэродром страны отметил юбилей

ГРОДНО, 9 июл - Sputnik, Инна Гришук. Посидеть за штурвалом МИ-8, увидеть воздушные трюки от "Белорусских ястребов" и полетать над городом на самолетах смогли гости авиафестиваля. Праздник проходил 8 и 9 июля на аэродроме "Каролино" под Гродно, который в этом году отмечает 105 лет со дня основания.

Самолеты летают с 1912 года

"Историки в архивах нашли факты, подтверждающие, что аэродром "Каролино" считается самым старым из всех действующих в Беларуси. Об этом узнали только в прошлом году. До этого старейшим считался аэродром в Лиде", — рассказал директор Гродненского областного аэроклуба Константин Царик.



© Sputnik/ Евгений Коханский Уже больше 100 лет аэродром под Гродно принимает воздушные судна

История аэродрома "Каролино" ведется с 1910 года, когда поле между деревнями Чеховщизна и Каролин отдали пятой воздухоплавательной роте. На ее вооружении были привязанные аэростаты наблюдения. Один из них через год совершил отсюда первый полет. Летом 1912 года на этой площадке расположился только что сформированный авиаотряд, имевший на вооружении самолеты "Фарман VII" и "Фарман XVI". После этого бывшая площадка воздухоплавательной роты стала полноценным аэродромом.

До начала 90-х основном он использовался для военных целей. А с начала 60-х до середины до 1982 года с именно здесь размещался гродненский аэропорт. Отсюда на самолетах АН-24 пассажиры могли улететь в Минск, Москву, Киев или в Крым.



© Sputnik/ Евгений Коханский Самолет АН-2, который принадлежит гродненскому аэроклубу

Ми-8 прилетел в гости

Ко дню рождения приурочили авиационный фестиваль, который собрал участников из всей Беларуси. Гвоздем программы стал вертолет Ми-8, который прилетел с 50-й смешанной авиабазы Мачулищи. Как память о вертолетной эскадрилье, которая базировалась здесь с 1972 по 1993 годы.



© Sputnik/ Евгений Коханский Вертолет Ми-8 50-й смешанной авиабазы Мачулищи

Перед полетами несколько часов военный вертолет стоял на площадке, в него мог зайти каждый желающий. Дети тут же выстроились в очередь, чтобы попасть в кабину пилота и подержаться за штурвал. А наблюдать за взлетом и посадкой боевой машины зрители могли с расстояния не более 20 метров.



© Sputnik/ Евгений Коханский За штурвалом вертолета Ми-8

В эти дни в Гродно собрались самолеты практически из всей Беларуси. Были пилоты из Минска, Молодечно, Бреста. В основном — малая авиация. На поле можно было увидеть Пайперы, Cessna, Ikarus. Затем они отправились катать зрителей. Цена билета — 40 рублей на человека за 8 минут полета. Но желающих было хоть отбавляй. Некоторые катались целыми семьями.



© Sputnik/ Евгений Коханский Зрители выстроились в очередь за билетами на полеты

Белорусские ястребы построили в небе этажерку

Самыми завораживающими стали прыжки парашютистов. Зрители смогли увидеть воздушные трюки в исполнении спортивно-парашютной команды ВВС и войск ПВО "Белорусские ястребы", призеры чемпионатов мира и Европы по купольной акробатике.



© Sputnik/ Евгений Коханский Команда "Белорусские ястребы"

Эти ребята за считанные секунды успевали построить в небе десятки фигур. Как пояснила инструктор гродненского аэроклуба Светлана Царик, зрители увидели так называемую этажерку, когда несколько парашютистов сразу после прыжка построились в одну вертикальную линию.



© Sputnik/ Евгений Коханский Двойная этажерка

Был тройной веер, а также тройной колокол — когда три парашюта ложатся по горизонтали и летят со скоростью. Трюки в небе показывали не только Ястребы, но и специалисты парашютно-спасательной службы военно-воздушных сил Беларуси, гродненские спортсмены.



© Sputnik/ Евгений Коханский Прыжок на точность приземления

На фестивале свои баталии в небе устроили и пилоты радиоуправляемых моделей самолетов и вертолетов.



© Sputnik/ Евгений Коханский Радиоуправляемая модель вертолета в длину не меньше метра

Подготовили 3 тысячи парашютистов

"Все мастера и асы купольной акробатики, пилоты начинают в таких клубах, как наш. Аэроклуб — это ступенька в жизнь молодого человека, чтобы попробовать свои силы, познакомиться с небом", — добавляет Константин Царик.



© Sputnik/ Евгений Коханский В аэроклубе уверены, что все мальчики по прежнему мечтают стать пилотами

За 26 лет сотрудники гродненского аэроклуба подготовили более трех тысяч мальчишек и девчонок, которые занимались парашютным спортом. Многие из них сейчас служат в вооруженных силах, кто-то стал летчиком или спортсменом.

Сейчас в "Каролино" мечтают лишь об одном — чтобы аэродром продолжал работать еще много лет и не попал под застройку или ликвидацию.

"На западе очень хорошо относятся к аэродромам, которые находятся возле города, там размещается частная авиация, авиаклубы, парашютный спорт. Никто их не застраивает. У нас тенденция другая. Аэродромы в Роси, Пружанах, Щучине — тому подтверждение. Пусть будет этот аэродром, на который приходят мальчишки и девчонки. Летчики — сильные, смелые, здоровые люди. А мы боремся за здоровую нацию", — говорит Царик.