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Под Гродно прошел авиафестиваль, посвященный 105-летию старейшего аэродрома Беларуси

09.07.2017 17:21 — Новости Общества | Tut.by  
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На аэродроме Каролино под Гродно прошел ежегодный авиафестиваль «Небо выбрало нас». Мероприятие проводилось уже третий раз и в этом году было посвящено 105-летию старейшего в Беларуси аэродрома.



В этом году участие в фестивале принимали более 25 летательных аппаратов, среди которых легкомоторные самолеты, автожиры, вертолет и мотодельтапланы. По традиции, в программе мероприятия были показательные выступления малой авиации, купольная акробатика от парашютистов и фигуры высшего пилотажа от опытных летчиков.

В этом году зрители также могли подняться в небо вместе с профессионалами.












Аэродром Каролино — первый аэродром в Беларуси. Начало своей истории гродненские воздухоплаватели и в дальнейшем авиаторы страны ведут с 1910 года, когда здесь появилась 5-я воздухоплавательная рота. А с 1912 года на этом месте уже дислоцировались самолеты. На территории аэродрома расположился корпусный авиаотряд, имевший на вооружении самолеты «Фарман-VII» и «Фарман-XVI».

Аэродром активно использовали во время Первой мировой и Великой Отечественной войн. В послевоенное время здесь базировалась как военная, так и гражданская авиация. Сейчас на территории аэродрома Каролино находится Гродненский областной аэроклуб.

 
Теги: Гродно
 
 
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На аэродроме "Каролино", что около Гродно, проходит ежегодный авиафестиваль "Небо выбрало нас".

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