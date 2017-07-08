|
Под Гродно прошел авиафестиваль, посвященный 105-летию старейшего аэродрома Беларуси
09.07.2017 17:21 — Новости Общества | Tut.by
На аэродроме Каролино под Гродно прошел ежегодный авиафестиваль «Небо выбрало нас». Мероприятие проводилось уже третий раз и в этом году было посвящено 105-летию
В этом году зрители также могли подняться в небо вместе с профессионалами.
Аэродром Каролино — первый аэродром в Беларуси. Начало своей истории гродненские воздухоплаватели и в дальнейшем авиаторы страны ведут с 1910 года, когда здесь появилась 5-я воздухоплавательная рота. А с 1912 года на этом месте уже дислоцировались самолеты. На территории аэродрома расположился корпусный авиаотряд, имевший на вооружении самолеты «Фарман-VII» и «Фарман-XVI».
Аэродром активно использовали во время Первой мировой и Великой Отечественной войн. В послевоенное время здесь базировалась как военная, так и гражданская авиация. Сейчас на территории аэродрома Каролино находится Гродненский областной аэроклуб.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На аэродроме "Каролино", что около Гродно, проходит ежегодный авиафестиваль "Небо выбрало нас".
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии