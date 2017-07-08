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Синоптики: На следующей неделе в Беларуси будет до +30 градусов
09.07.2017 21:21 — Новости Общества | Tut.by
На следующей неделе синоптики ожидают заток очень теплого воздуха с юга Европы на территорию нашей страны. Во вторник в некоторых регионах страны воздух прогреется до +30…+32 градусов. Об этом в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ рассказала первый замначальника Белгидромета Мария Герменчук.
Она сказала, что возможно в Беларуси все-таки наступит привычная летняя погода. Это случится, если на следующей неделе с Кавказа на территорию России придет мощный антициклон, который РФ сможет удержать.
Но есть и другой менее оптимистичный сценарий сценарий.
— Есть вторая вероятность, что северо-атлантический циклон будет поддавливать тот циклон с Кавказа. Тогда будет холоднее, — сказала Мария Герменчук.
В понедельник в Беларуси ожидается до 26 градусов тепла, в юго-западных районах — до +28. Пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.
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Хорошая погода наступит, если на следующей неделе с Кавказа на территорию России придет мощный антициклон, который РФ сможет удержать.
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