МИНСК, 9 июл — Sputnik. Сегодня стало известно, что в Москве в возрасте 51 года от сердечного приступа умер известный блогер и журналист Антон Носик.

Внезапный уход легенды и одного из основателей рунета стал для многих шокирующей неожиданностью. Многие известные россияне не смогли остаться равнодушными и написали об этом в своих соцсетях.

Не верю — Алексей Венедиктов (@aavst) 9 июля 2017 г.

Господи, Антон. Как?! — Anton Krasovsky (@krasovkin) 9 июля 2017 г.

Антон.. очень жаль. — Тина Канделаки (@tina_kandelaki) 9 июля 2017 г.

Антон Носик — один из самых авторитетных блогеров рунета, известный журналист и медиаменеджер. В свое время он был редактором в крупнейших российских СМИ. 4 июля ему исполнился 51 год.