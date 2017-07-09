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Соцсети вспоминают "создателя" рунета
09.07.2017 20:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 июл — Sputnik. Сегодня стало известно, что в Москве в возрасте 51 года от сердечного приступа умер известный блогер и журналист Антон Носик.
Внезапный уход легенды и одного из основателей рунета стал для многих шокирующей неожиданностью. Многие известные россияне не смогли остаться равнодушными и написали об этом в своих соцсетях.
Антон Носик — один из самых авторитетных блогеров рунета, известный журналист и медиаменеджер. В свое время он был редактором в крупнейших российских СМИ. 4 июля ему исполнился 51 год.
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Дмитрий Медведев, Мария Захарова, а также друзья, знакомые и пользователи соцсетей вспоминают в своих аккаунтах Антона Носика.
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