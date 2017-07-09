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Забор на границе с Польшей, шикарная свадьба и горькие потери - важное за выходные

10.07.2017 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Ну вроде дождались! Наконец у нас будет немножко лета: на этой неделе синоптики ожидают заток очень теплого воздуха с юга Европы на территорию нашей страны. Во вторник в некоторых регионах страны воздух прогреется до +30…+32 градусов.


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Александр Лукашенко на празднике «Купалье» в Александрии призвал белорусов возрождать свою малую родину и родные места. «Я уверен: если состоятельный человек, родившийся в маленькой деревушке и не забывший ее, сделает для нее хоть что-то в течение трех, может быть, пяти лет, наша страна будет прекрасна, она будет цветущей». Дело за малым: осталось нам всем стать состоятельными.

Польша хочет построить на границе с Беларусью и Украиной забор длиной 729 км. Зачем — рассказываем здесь.

Лидеры стран «Большой двадцатки» приняли коммюнике по итогам саммита в Гамбурге. Что в документе — читайте здесь. Спойлер: там много важного для мира в целом и нас в частности.

В центре Стамбула десятки тысяч человек протестовали против правительства Эрдогана. Перед этим они прошли маршем от Анкары до Стамбула более 400 километров.

Прошедшие выходные принесли много потерь: в Москве умерли «отец Рунета» Антон Носик и художник Илья Глазунов, в Минске — известный радиоведущий Сергей Прохоров. Не стало и маленького храброго мальчика, за борьбой которого с нейробластомой следил весь мир — умер шестилетний фанат английского «Сандерленда» Брэдли Лоуэри.


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Кстати, а вы умеете экономить? Не заглядывая в ваш кошелек, FINANCE.TUT.BY берется определить это за десять вопросов. Я лично не умею, эх :( Хорошей недели и высоких доходов, друзья!

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Теги: Минск
 
 
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Ну вроде дождались! Наконец у нас будет немножко лета: во вторник в некоторых регионах страны воздух прогреется до +30…+32 градусов.

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