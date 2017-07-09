|
Забор на границе с Польшей, шикарная свадьба и горькие потери - важное за выходные
10.07.2017 07:30 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
Ну вроде дождались! Наконец у нас будет немножко лета: на этой неделе синоптики ожидают заток очень теплого воздуха с юга Европы на территорию нашей страны. Во вторник в некоторых регионах страны воздух прогреется до +30…+32 градусов.
ВАЖНОЕ
Александр Лукашенко на празднике «Купалье» в Александрии
Польша хочет построить на границе с Беларусью и Украиной забор длиной 729 км. Зачем —
Лидеры стран «Большой двадцатки» приняли коммюнике по итогам саммита в Гамбурге. Что в документе —
В центре Стамбула десятки тысяч человек
Прошедшие выходные принесли много потерь: в Москве умерли «отец Рунета»
ПОПУЛЯРНОЕ
Александр Овечкин женился! Супругой мировой звезды хоккея стала Анастасия Шубская — фотомодель, дочь известной актрисы и режиссера Веры Глаголевой.
Непростая история: житель Лиды уверен, что 35 лет назад
Нашли на берегу Припяти современный дворец — с галереей-колоннадой в 58 колонн, масштабным центральным строением и флигелями по сторонам, пристанью, пляжем и собственным флотом.
Более ста туристов обратились с заявлениями в милицию на директора столичной турфирмы: компания «Калипсо Тур» обещала клиентам отдых на море, взяла предоплату, но людей никуда не отправили и деньги им не возвращают.
Музыканты симфонического оркестра, 8 июля игравшие на фестивале «
ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ
Столичный район Осмоловка сейчас переживает войну местных жителей и властей. Для одних — это место, где они живут и строят планы на будущее. Для других — территория в центре города, которую можно выгодно продать. Наша фотограф Оля Шукайло решила Минска, который вы можете больше не увидеть">показать самый живописный район Минска, который вы можете больше не увидеть.
Начинаем публиковать рассказы наших читателей об особенностях автомобильного движения в других странах. И наша первая героиня — Марина из Барановичей, которая отдыхала с мужем в Турции. Девушка оценивала дорожное движение с точки зрения пешехода и пассажира, но сесть за руль не решилась.
Белорусы часто грешат на отечественный легпром, а предприятия прилагают немало усилий для улучшения своей продукции. В новой подборке видео из серии «Как это делается»
И обязательно посмотрите,
Кстати, а вы умеете экономить? Не заглядывая в ваш кошелек, FINANCE.TUT.BY
Ваша редакция
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ну вроде дождались! Наконец у нас будет немножко лета: во вторник в некоторых регионах страны воздух прогреется до +30…+32 градусов.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии