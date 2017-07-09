Ветер, солнце и снова дожди: погода в Гродно и области на неделю

Предстоящая неделя будет преимущественно дождливой. Правда, в понедельник синоптики обещают солнечную погоду, а во вторник будет очень тепло — воздух прогреется до +27°C. Также синоптики обещают грозы, сильный ветер и дожди. О погоде в регионе сообщает Республиканский гидрометеоцентр.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY, носит иллюстративный характер

В понедельник, 10 июля, будет наконец ясно и без осадков. Температура воздуха днем прогреется до +22…24°C.

Во вторник, 11 июля, утром — облачно с прояснениями, возможны дожди. Днем ничего не измениться — осадки и переменная облачность. Синоптики также обещают грозу и порывистый ветер — до 12 м/c. Зато будет намного теплее: температура воздуха днем +25…27°C.

В среду, 12 июля, утром температура будет +15…17°C. Днем — +22…24°C. С утра синоптики обещают сплошную облачность, дождь и грозу. Днем — облачно с прояснениями, и все также дожди и грозы.

В четверг, 13 июля, утром — переменная облачность, без осадков, днем — возможен дождь, который к вечеру прекратится. Температура воздуха днем +18…20°C.

В пятницу, 14 июля, облачно с прояснениями. Дожди ожидаются только вечером. Воздух прогреется до +16…18°C. Также ожидается сильный ветер — порывы до 17 м/c.

В выходные в регионе будет переменная облачность. В субботу облачно и без осадков. Температура воздуха днем +18…20°C.

Погода в Гродно и области.

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