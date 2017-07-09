﻿ На гомельской таможне изъяли турецкую одежду и швейную фурнитуру на 15 тысяч долларов. 21.by
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На гомельской таможне изъяли турецкую одежду и швейную фурнитуру на 15 тысяч долларов

10.07.2017 07:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Во время проверки фуры из Турции, гомельские таможенники обратили внимание на то, что фактическое количество перевозимого товара не соответствует сведениям, заявленным в документах, сообщается на сайте ведомства.


В грузовом отделении машины находилось на 240 тысяч единиц товара больше положенного.

Одежда и швейная фурнитура на общую сумму более 31 тыс. рублей изъяты. По данному факту начат административный процесс.

 
 
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В грузовом отделении машины находилось на 240 тысяч единиц товара больше положенного.

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