На гомельской таможне изъяли турецкую одежду и швейную фурнитуру на 15 тысяч долларов

Во время проверки фуры из Турции, гомельские таможенники обратили внимание на то, что фактическое количество перевозимого товара не соответствует сведениям, заявленным в документах, сообщается на сайте ведомства .





В грузовом отделении машины находилось на 240 тысяч единиц товара больше положенного.

Одежда и швейная фурнитура на общую сумму более 31 тыс. рублей изъяты. По данному факту начат административный процесс.