|
На гомельской таможне изъяли турецкую одежду и швейную фурнитуру на 15 тысяч долларов
10.07.2017 07:54 — Новости Общества | Tut.by
Во время проверки фуры из Турции, гомельские таможенники обратили внимание на то, что фактическое количество перевозимого товара не соответствует сведениям, заявленным в документах, сообщается на сайте
В грузовом отделении машины находилось на 240 тысяч единиц товара больше положенного.
Одежда и швейная фурнитура на общую сумму более 31 тыс. рублей изъяты. По данному факту начат административный процесс.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В грузовом отделении машины находилось на 240 тысяч единиц товара больше положенного.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии