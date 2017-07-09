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В Гомеле появились два новых экспериментальных маршрута общественного транспорта

10.07.2017 08:20 — Новости Общества | Tut.by  
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С 10 июля в городе в порядке эксперимента на три месяца запустят движение по троллейбусному маршруту № 4 «Вокзал — Завод литья и нормалей», пишет «Вечерний Гомель».


Маршрут будет стартовать с конечного остановочного пункта «Вокзал», а затем пройдет по проспекту Победы, улицам Советской, Ефремова, проспекту Космонавтов, улице Могилевской до конечной «Завод литья и нормалей», в прямом и обратном направлениях.

А с 8 июля экспериментом на один месяц организуется автобусный маршрут № 40-э «Вокзал — Прибор» по выходным дням.

 
Теги: Гомель
 
 
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С 10 июля запустят движение по троллейбусному маршруту № 4 "Вокзал - Завод литья и нормалей", а с 8 июля уже работает автобусный маршрут № 40-э "Вокзал - Прибор".

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