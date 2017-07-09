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Останки солдата, найденные в окрестностях Санкт-Петербурга, перезахоронили на Столинщине

10.07.2017 08:15 — Новости Общества | Tut.by  
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В городском поселке Речица, Столинского района перезахоронили останки солдата, которые были найдены во время раскопок в России 8 декабря 2015 года на территории Выборгского района Ленинградской области, пишет "Медиа-Полесье".


В месте захоронения останков поисковики нашли медальон, по которому установили имя погибшего. Им оказался уроженец деревни Видибор Столинского района Мартын Анисимович Матюшок, который пропал без вести 28 августа 1941 года.

По материалам книги «Памяць. Столінскі раён», Мартын Анисимович Матюшок считается пропавшим без вести с октября 1944 года. Но, как выяснили поисковики, не стало молодого солдата практически тремя годами ранее.

Благодаря переписке поисковиков найдена родственница погибшего воина. Ею оказалась жительница Речицы Валентина Вознюк. В день перезахоронения останков погибшего солдата она поблагодарила поисковиков за их работу, за то, что удалось узнать информацию о пропавшем в начале войны Мартыне Анисимовиче. В 1941 году ему исполнилось всего 22 года.

 
 
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Из Санкт-Петербурга их доставили в Минск, а затем в рабочий поселок Речица, что на Столинщине.

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