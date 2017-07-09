Выдача сертификатов ЦТ начинается в Беларуси

Выдача сертификатов о прохождении централизованного тестирования начинается в Беларуси 10 июля, сообщает БЕЛТА.

Получить свои сертификаты абитуриенты смогут в пунктах, где они сдавали ЦТ. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, а также пропуск с отметкой о прохождении тестирования.

Если у абитуриента не получается самому забрать сертификат по уважительным причинам (из-за болезни, участия в международных конкурсах и соревнованиях, служебной командировки или других не зависящих от него обстоятельств, подтвержденных документально), то за несовершеннолетних это могут сделать его законные представители. Для получения результатов им нужно иметь на руках документ, удостоверяющий личность и подтверждающий их статус законного представителя, а также нотариально заверенную копию паспорта абитуриента. Она понадобится и тем, кто забирает сертификат по доверенности.

Те, кто проходил ЦТ в резервные дни (6, 8, 10 июля), смогут забрать свои сертификаты в БГУ с 13 июля.

Основной этап централизованного тестирования закончился 2 июля испытанием по всемирной истории.