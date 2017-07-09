Музей борделей для японских солдат откроется в Южной Корее

МИНСК, 10 июл – Sputnik. Власти Южной Кореи откроют музей, который будет посвящен памяти кореянок, угнанных японскими войсками во время Второй мировой войны в сексуальное рабство, сообщила в понедельник министр по делам женщин и семьи Чон Хён Бэк.



© Pixabay Южнокорейский бариста создает шедевры на кофейной пене

"Мы хотим создать в удобном месте в Сеуле музей женщин для утешения японских солдат, чтобы увековечить память о нарушениях прав человека, принесенных войной", – приводит слова Бэк агентство Рёнхап .

По мнению министра, проблема невольниц для военных борделей стала международной и касается не только Кореи и Японии.

Сейчас остающихся в живых кореянок – жертв секс-рабства японских солдат времен Второй мировой войны насчитывается всего 38, но изначально в составленном правительством Южной Кореи списке жертв борделей для японских солдат значилось 238 кореянок, которых считают жертвами военных преступлений Японии в годы колониализма на Корейском полуострове (1910-1945 годы).

По данным южнокорейских властей, около 200 тысяч женщин, главным образом кореянок, попали в рабство японских солдат. Средний возраст остающихся в живых составляет 90 лет.

В конце 2015 года была достигнута договоренность Японии и Южной Кореи об урегулировании проблемы путем создания под эгидой Токио специального фонда в помощь оставшимся в живых пленницам японских военных борделей. Со своей стороны южные корейцы обещали убрать памятник кореянки в собирательном образе жертв сексуального насилия перед посольством Японии в Сеуле.